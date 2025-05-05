Yeniçağ Gazetesi: İçeride olması gereken suç makinesi, Özel’e saldırdı!

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CENAZEDE PROVOKASYON

Sırrı Süreyya Önder için AKM'deki törene katılan CHP lideri Özel, tören çıkışı yumruklu saldırıya uğradı. Gözaltına alınan saldıran Selçuk Tengioğlu'nun 2004 yılında 2 çocuğunu öldürdüğü, müebbet hapis cezası aldığı ve 2020'de şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kay beden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Tören öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, "Acılı bir gün bugün. Hem ailesine hem DEM Parti ailesine başsağlığı diliyoruz. Çok önemli bir ismi çok da lazım olduğu bu zamanda, hepimizin ona çok ihtiyacı olduğu bir zamanda kaybettik" diyen Özel, töreninin ardından AKM'den ayrılırken bu sırada yanına yaklaşan saldırgan tarafından yumruklandı.

Yere kapanan Özel, hemen korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrıldı. Özgür Özel'in saldırının ardından yüzünde herhangi bir yaralanma ve iz olmazken, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, saldırının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bir utanmaz, bir alçak, bir provokatör. Kendisine 'Osmanlı çocuğuyum' diyen bir provokatör" dedi.

Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerini ileten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Demokratik toplumlarda şiddet, hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz. Şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemek, Hukuk Devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin ortak sorumluluğudur" açıklaması yaptı.

SALDIRGAN SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI: EVLATLARINI KATLETMİŞ

Polis ekiplerince gözaltına alınarak Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğu'ne götürülen saldırgan ise buradaki İşlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Şüphelinin, emniyette ifade alma işleminin başlamadığı öğrenildi. "Suç makinesi olan saldırganın 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özelin darp edilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan sorgulamada şüpheli Tengioğlu'nun, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kızı M.T. (15) ve oğlu B.Tyi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T’yide (11) yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı davada müebbet hapis cezası aldığı, 2020'de de şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktığı belirlendi.

"Aile içi şiddet" "cinsel taciz", "uyuşturucu kullanmak ve satmak", "polise mukavemet", "hırsızlık" ve "tehdit" suçlarından kaydı olduğu belirtilen şüphelinin herhangi bir siyasi parti ve örgütle bağlantısı olmadığı, ilk belirlemelere göre akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Şüphelinin irtibatları, olayda azmettirici olup olmadığı gibi detayların da incelendiği belirtildi. Saldırgan Tengioğlu'nun emniyetteki ilk ifadesinde, "Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim" dediği öne sürüldü.

“CHP'nin gençleri sokağa çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum" iddiasında bulunan saldırganın” Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım" dediği iddia edildi.