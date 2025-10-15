Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

İFLAS VE KONKORDATOLAR DALGA DALGA YAYILIYOR!

Yüksek faiz, düşük kur politikası ve finansmana erişimdeki sorunlar KOBİ’lerden dev şirketlere kadar birçok sektörde, konkordato ve iflasları patlattı. 400 bine yakın çalışan da işsiz kaldı

EN BÜYÜK DARBE TEKSTİLE

TOBB verilerine göre 8 ayda kapanan şirket sayısı 18 bin 482'ye yükselirken, dev şirketlerin konkordato başvuruları da rekor kırdı. Eylül ayında mahkemeler, 172 dosya ile tüm zamanların en yüksek aylık kesin mühlet kararı sayısına imza attı. Yılın ilk 9 ayında iflas kararları da 165’e ulaştı. Yılın 9 ayında sadece tekstil sektöründe 147 dosya için geçici mühlet kararı verilirken, hazır giyim dahil edildiğinde toplam konkordato sayısı 192’ye yükseldi.

BEDELİ İŞ DÜNYASI ÖDEDİ

Büyük darbe yiyen tekstili ise 92 dosya ile inşaat sektörü takip etti. İflas eden şirketler arasında Zara, Bershka, Next, LC Waikiki, Mango ve Resort gibi dünya devlerine üretim yapan tekstil firması 3F Tekstil de yer aldı. Bir 3F yetkilisi, "Faizler bir anda yüzde 60-70’leri görünce bu iş dünyasının kaldıramayacağı bir durum haline geldi. Firmalar borcu yönetememeye başladı. Türkiye’nin bozuk enflasyonunun bedelini iş dünyası ödedi" açıklaması yaptı.

BÜYÜK ŞİRKETLER ÇÖKTÜ

Bursa'da faaliyet gösteren ve 200'e yakın çalışanı bulunan Ezza Home Mobilya da yaşadığı ekonomik kriz sonrası resmen iflas etti. 1976 yılında Eskişehir’de kurulan Bora Çelik ise yaşadığı ekonomik sıkıntılar sonrası konkordato ilan etti. Aselsan, TÜBİTAK, TUSAŞ ve Roketsan gibi savunma sanayi kuruluşlarına üretim yapan Mapsis Havacılık da mali sıkıntılar nedeniyle konkordatoya gitti. Bu gelişmeler 400 bin çalışanı da işsiz bıraktı.