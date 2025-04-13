Yeniçağ Gazetesi: İktidar, Mavi Vatan'ın yok oluşunu seyrediyor

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'Mavi Vatan'ın kalesi KKTC için kritik uyarı

AKP iktidarının 'dostumuz' dediği Katar'ın Kıbrıslı Rumlarla Akdeniz de enerji için iş birliği yapması ve Yunanistan'la ortak tatbikata katılmasına CHP'li Karabat'tan tepki geldi. Türk dünyasından üç ülkenin Ramları adanın devleti olarak tanıdığını anımsatan Karabat, "Kıbrıs'taki garantörlüğümüz AKP eliyle yok ediliyor. AKP oyun kurucu değil figüranlık yapıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP'nin halk desteğini yitir dikçe jeopolitik hamlelerle ayakta kalmaya çalıştığını ve bu süreçte Türkiye'nin ulusal çıkarlarının göz ardı ettiğini ifade etti CHP'li Karabat paylaşımında "Katar Yunanistan ile tatbikat yapıyor, AKP Kibus'ta seyirci kalıyor. Halk desteğini yitiren AKP, varlığı sürdürmenin yolunu jeopolitikte arıyor. Kendini 'oyun kurucu zanneden AKP, asında figüran olduğunu görmüyor." ifadelerine yer verdi. Türki ye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarının mihenk taşı konumundaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'yle (KKTC) ilgili son gelişmeleri X hesabından yaptığı paylaşımla dile getiren CHP'li Karabat şunları vurguladı "Dost dedikleri Katar bile neler yapıyor, tek tek anlatalım. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının çıkarılması için pek çok ülke çalışana yürütüyor. Peki, AKP'nin dost dediği Katar ne yapıyor? GKRY adına sondaj yapıyor. Bunlar ticari ilişkiler deyip geçemezsiniz. Çünkü Katar askeri alanda da Türkiye'nin aleyhine pozisyon alıyor. GKRY ve Yunanistan'daki askeri tabi katlara katılıyor. Yunanistan'da Nisan'ın ilk haftasında düzenlenen INIOCHOS isimli hava tatbikatına Katar, İsrail, Fransa, Polonya, Hindistan, Italya'nın aralarında olduğu 13 ülke katıldı, savaş uçakları birlikte uçuş yaptı. Bu tatbikatın Türk kamuoyunda dikkat çekmemesi için Katar medyasında plana çıkarılmaması istendi. Ancak Yunanistan Hava Kuvvetleri bütün görüntüleri paylaştı. Yunanistan'daki

tatbikat, Katar, Israil ve NATO'yu ilk kez bir araya getirdi. INIOCHOS tatbikatında simüle edilen bazı görevlere dikkatinizi çe kerime Entegre hava savunma sistemine karşı hava operasyonları, karşı saldırı, (hava/havaalanı saldırın, özel hedefler (köprüler, elektrik santrilleri, araçlar vb.) Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap ülkeleri Katar'a ambargo uygularken, Türkiye zor durumda kalan Katar'a başta gıda ve sağlık malzemeleri olmak üzere her türlü ürünü göndermişti. Şimdi Katar, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin aleyhine ne varsa orada yer alıyor. Yunanistan'da tatbikat gerçekleştirilirken başka gelişmeler de oldu. Türkmenistan, Kazakistan ve Orbe kistan GKRY'yi Kibra Cumhuriyeti' olarak tanıyıp büyükelçi atadı AKP den göstermelik tepki dışında bir ses çıkmadı. Aynı günlerde TEMM Başkanı Numan Kurtulmuş Özbekistan'ı ziyaret etti ve o da GKRY'nin tanınması konusunda tek kelime ettirmedi.