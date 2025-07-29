Yeniçağ Gazetesi: İktidardan akla ziyan gayrimenkul müjdesi

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

İKTİDARDAN AKLA ZİYAN GAYRİMENKUL MÜJDESİ

‘Evsiz kimse kalmayacak’ sloganıyla duyurulan uygulamaya göre, 1+1 daire için emekli 4 yıl boyunca her ay maaşının 6 katını, asgari ücretli 4,5, en düşük aylık alan memur da 2 katını ödemek zorunda.

6,5 MİLYON LİRADAN BAŞLIYOR

Hükümetin ev müjdesi olarak sunduğu Gayrimenkul Sertifikası uygulaması, ne emekliye ne çalışana bir fayda sağlıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, "İstanbul'daki 1+1 daire için yaklaşık 4,7 milyon, 2+1 daire için de 6,5 milyon değerinde sertifika biriktirilmesi gerekiyor. Türkiye'de bugün açlık sınırının 26 bin, yoksulluk sınırının 85 bin, en düşük memur emekli maaşının 50 bin 503 lira ve asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğu bir ortamda 1+1 daireler için 4 yıl boyunca her ay 13 bin 157 sertifika yani 99 bin 861 lira ödeme yapılması gerekiyor” dedi.

AYDA 136 BİN LİRA VERİLMELİ

2+1 daireler için de her ay 136 bin 506 lira ödenmesi gerektiğini belirten Taşçıer şunları söyledi. Bu durumda 1+1 daireler de Gayrimenkul Sertifika adedine ulaşmak için ödenmesi gereken aylık asgari tutar en düşük emekli aylığının 6, asgari ücretin 4,5, en düşük memur maaşının 2 katı. 2+1 88 metrekare dairenin asgari aylık ödemesi ise emekli aylığının 8, asgari ücretlinin 6, en düşük memur maaşının ise 3 katı. Aylık gelirinin tamamını hiçbir harcama yapmadan biriktiren emekli ayda 2 bin 224, asgari ücretli ise sadece 2 bin 912 sertifika olabilir.

HAYALİNİ BİLE KURMAK ZOR

Emekli Meclisleri Sendikası Türkiye Koordinasyonu da Gayrimenkul Sertifikası uygulamasını “emeklilere ulaşmayan bir hayal” olarak nitelendirdi. Sertifika sisteminin, Borsa İstanbul üzerinden işlem gördüğü ancak düşük gelirli emekliler için gerçekçi bir çözüm sunmadığını aktaran sendika, "16 bin 881 TL maaşla 2 bin 223 sertifika alınabilir ama bu bir daire almaya yetmez. 100 metrekarelik bir dairenin maliyeti 2 milyon TL’yi buluyor. Ayrıca, borsa işlemleri, komisyonlar ve dalgalanmalar emekliler için büyük risk" açıklamasında bulundu.