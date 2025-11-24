Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

İktidardan akla ziyan hayvancılık politikası

Hayvancılık destekleneceğine, ithalat vurguncularının önü açıldı. Zaten zor durumda bırakılan besici bir de şap vurgunu yedi. Fiyatlar uçunca, dar gelirli için kasap reyonundaki et seyirlik oldu.

BESİCİ HAYVANCILIĞI BIRAKIYOR

Hayvancılık sektöründeki kriz giderek derinleşiyor. Maliyetlerdeki yükselişin yanı sıra, şap hastalığındaki hızı yayılma, hükümetin besiciye ye-terli desteği vermemesi nedeniyle et fiyatlarındaki tırmanışa karşı ESK'nın yoğun hayvan ve et ithalatı, besiciyi sektörden çekilme noktasına getirdi. Bir kısmı da iflas bayrağını çektiği için hayvanlarını kesime gönderdi. İthalat lobisinin yoğun ithalatına rağmen, et fiyatlarındaki yükseliş halkın et tüketimini de grama çevirdi.

PARALAR YABANCIYA GİDİYOR

Etin ortalama kilosu 700 liraya ulaşırken, 22 bin 100 lira olan asgari ücret 31 kilo ete denk. OECD verilerine göre de Türkiye'de kişi başına kırmızı et tüketimi 11,7 kilogram seviyesinde kaldı. Bu ortalamayı zenginlerin ve restoranların aldığı etin de katkısı büyük. Emekli ve asgari ücretli zaten ete ulaşmakta zorlanıyor. CHP Niğde Milletvekili Gürer de "ülkemizde hayvancılıkla ilgili sorunlar giderek artıyor. Hayvan varlığımız azalıyor, kişi başı et tüketimi düşüyor" dedi.

Gürer, şunları söyledi. Hayvan varlığının azalmasıyla ortaya çıkan sorunlar ithalatla kapatılmaya çalışılıyor. Son 3 yılda 1 milyon 718 bin hayvan ithal edildi ve bunun için 2 milyar 699 milyon dolar ödendi. Bu yıl şap hastalığıyla ortaya çıkan kayıplardan dahi bakanlık doğru bilgi vermiyor. Çok sayıda hayvan öldü. Et ve süt kayıpları oluştu. Bir de buna ithalat vurguncuları eklenince, hayvancılık bu yıl daha sorunlu bir biçime dönüştü, vatandaşın ete ulaşımı engellendi.