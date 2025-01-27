Yeniçağ Gazetesi: İktidarın adaletsizliği bu yaşta ağır geliyor

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75 YAŞINDAKİ EMEKLİ HAMALLIK YAPARAK ÖLÜME DİRENİYOR

70-80 yaş arası Adıyamanlı emekliler düşük maaşa karşı hayat pahalılığıyla mücadele için hamallıktan, seyyar satıcılığa kadar her işi yapıyor: Ölüm ölüm değil yoksulluk ölümdür. Para yok ki toruna vereyim. Suriye'ye bakacağına Türkiye'nin fakirine baksın.

Türkiye’nin dört bir yayında emeklilerin isyan sesleri yükseliyor. DİSK Emek-Sen, İstanbul’da "Barınamıyonız, Geçinemiyoruz, Yaşayamıyoruz" çadır eylemi yaparken, çeşitli emekli dernekleri de birçok şehirde, "Yeter artık" diyerek iktidara seslendi. Adıyaman'da yaşayan emekliler, ekonomik zorluklar ve yaşam standartların düşüklüğüne dair sert eleştirilerde bulundu. Emekliler, "Ölüm ölüm değil yoksulluk ölümdür", "14 bin 469 lirayla kim geçinebiliyorsa gelsin geçinsin", "Erken bir seçim istiyoruz. Biz bu hükümeti kabul etmiyoruz", "Biz emekliler mahvolduk. Adam 5-6 uçakla Amerika'ya, Almanya'ya gidiyor sonra "itibardan tasarruf olmaz' diyor. Bizim itibarımız yok mu? Biz insan değil miyiz?", "Sandık önümüze geldiğinde biz gereken cevabı vereceğiz" dedi. 69 yaşındaki seyyar satıcı, "Günde 50-100 lira ekmek parası kazanıyoruz. Yok, geçinemiyoruz. Biz fakir adamız, ne yapalım" dedi.

75 yaşındaki emekli Hüseyin Karakuş, hamallık yaptığını belirterek, "Emekliyim, geçinemiyorum. Her şey pahalanmış bir şey alınamıyor. Rezillik. Ölüm ölüm değil yoksulluk ölümdür. Para yok ki toruna vereyim. Zor geçiniyoruz. Suriye'ye bakacağına Türkiye'nin fakirine baksan" diye konuştu. 65 yaşında tespih satan emekli Habip Öztekin ise "Geçinemiyoruz, geçinebilsek bu tespihleri satmayız. 14 bin 469 lirayla kim geçinebiliyorsa gelsin geçinsin. En azından bir emekli maaşının asgari ücret kadar olması lazım. Emekli maaşı 22 bin liranın üzerinde olsun. Adıyaman'da kiralar 15 bin lira. Yan gelirim olmazsa ekmek yiyemem, aç kalırım" değerlendirmesinde bulundu. 14 bin 400 lira emekli maaşı aklığını belirten Mehmet Şahan da "Adıyaman'da hayat devam ediyor. Bele- diye Başkanı iyi çalışıyor. Ama Adıyaman yerle bir olmuş, deprem bölgesidir. Hayat pahalılığı da almış başını gidiyor. Hiçbir şey alınmıyor. Ne sanayiye gidebiliyoruz,

Ne mazot alabiliyoruz. (1 litre mazot 50 lira oldu) Fakir-fukara zor durumda. Emeklinin en azından 20 bin lira alması lazım" dedi. 86 yaşındaki emekli vatandaş ise erken seçim çağrısında bulunarak şöyle konuştu: "Türkiye Cumhuriyeti içerisinde bizim bir Cumhurbaşkanımız var. Erken bir seçim istiyoruz. Biz bu hükümeti kabul etmiyoruz. Hayatta böyle bir Cumhurbaşkanı görmedim. Onun kendisinden razı değiliz. Hemen istifasını versin. Bunun adaletini beğenmiyoruz. Millet acından perişan hale düşmüştür." 70 yaşındaki emekli vatandaş da sandığı işaret ederek, "Erken seçim değil hemen seçim, pazar günü seçim olsun. Çünkü biz emekliler, asgari ücretliler, fakir-fukara olarak mahvolduk. Adam 5-6 uçakla Amerika'ya, Almanya'ya gidiyor sonra 'itibardan tasarruf olmaz' diyor. Bizim itibarımız yok mu? Biz insan değil miyiz? Fakat suç o adamın değil, suç ona oy veren kişilerdir" diye konuştu. Cumhur- başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "biraz sabırlı olun" açıklamasını hatırlatan emekli İbrahim Halil Murhan, "Nereye kadar sabırlı olacağız. Verdikleri 2 bin lira zam. Sadaka mı veriyor? Emeklilerin hepsi aç ve perişan. Adıyaman Belediyesi'nden Allah razı olsun. Geldi buraya bize bir lokanta açtı, çay ocağı açtı. Sandık önümüze geldiğinde biz gereken cevabı vereceğiz" dedi.