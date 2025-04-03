Yeniçağ Gazetesi: İktidarın boykotu hak muhalefetinki ise suç!

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İKTİDARIN BOYKOTU HAK MUHALEFETİNKİ SUÇ OLDU!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "ayrıştırıcı" olduğu suçlamasıyla soruşturma başlattığı bir günlük tüketim boykotu dün gerçekleşti. İktidarın "ekonomik darbe" nitelemesine muhalefet, Erdoğan'ın geçmişki boykot çağrılarıyla yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başka m ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adaya Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte ders boykotu başla-tan üniversite öğrencileri, pazartesi günü yaptıkları duyurularla 2 Nisan'da tüketim boykotu yapacaklarını açıkladı. Muhalefet partilerinin de destek açıklaması yaptığı boykot çağrısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı önceki gün geç saatlerde yaptığı açıklamayla resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilerle ilgili başlatılan soruşturmanın "nefret ve ayrımcılık" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından açıldığı belirtildi.

Bunu ardından iktidar kanadından ardı ardıma açıklamalar geldi. Bakanlar önce arka arkaya televizyon kanallarında boykot karşıtı açıklamalar yaptı, ardından bakanlar ve iktidar mensupları sosyal medya paylaşımları yapmaya başladı. Boykot kararı için "ekonomik darbe, "bölücülük" ve "şantaj girişimi" gibi nitelendirmeler yapılınken muhalefetten tepki gecikmedi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce yaptığı boy kot çağrıları hatırlatıldı.

4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Açgözlü fırsatçıların ne enflasyonla, ne kurla ne faizle izah edilmeyecek keyfi fiyatlandırma alışkanlıkları elbette bizim işimizi kolaylaştırmıyor. Bu konuda en etkili yön tem milletimizin fahiş fiyat artışı yapan ürün ve hizmetleri boykot etmeleridir" diyen Erdoğan 6 Ocak'taki Kabine toplantısından sonra "Bakınız, pahalı ürün satanları dize getirecek en etkili yöntemlerden birisi, muhalefet rahatsız olsa da hiç şüphesiz boykottur. Vatandaş olarak, fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz satın almama özgürlüğümüzü kullanmaktır" demişti.

Erdoğan 2008'deki konuşmasında da "Bu medya güvenilirliğini yitirmiştir. Partimin mensupları olarak yalan yanlış bu haberlere yapan medyaya karşı sizler de kampanyanızı başlatın, sürdürün. Bu gazeteleri evinize sokmayın, almayın. Açık konuşmayı severim. Siz mi bize karşı yalan yanlış bütün kampanyaları yapıyorsunuz, e tamam. Biz de en doğal, en tabii hakkımızı kullanıyoruz: Almayacağız" ifadesini kullanmıştı. AKP'li eski Bakan Mustafa Varank da 11 yıl önce attığı tweetinde "Boykot yapmak da yapmamak da insanlarım tercihi. Kimsenin niye boykot yapıyorsun diyerek mahalle baskı-sı yapmaya hakkı yok" demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de boykot çağrısına soruşturma başlatılmasının ardından Erdoğan'a geçmiş yıllardaki sözlerini hatırlatarak yanıt verdi. Sosyal medya hesabından Erdoğan'ın yaptığı boykot açıklamalarını etiketleyen Özel, "Tayyip Erdoğan'a helal olan millete haram olamaz! Boykot demokratik haktır. 2008'de medya boykotu başlatan Erdoğan'ın ta kendisidir. Bugün boykotu kötüleyen şuursuzlar baş kötünün müritleridir. Tutarsızlıktan utanmayanlar, yalandan medet umanlar yine rezil oldunuz. Hadi buyrun..." ifadesini kullandı.

TOBB Baş kanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun "Boykot çağrıları yanlıştır. Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır" sözlerine de tepki gösteren Özel, "Üyelerinin önemli bir çoğunluğu bizimle. Çünkü ahlaki üstünlük bizde. Çünkü biz haklıyız. Üyelerin de haklının yanında zulmün karşısında. Sen neredesin? Biz haklının yanındayız. Biz kazanacağız. Sen ve senin anlayışın kaybedecek" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da Erdoğan'ın boykot çağrısı yaptığı bir videoyu iliştirerek, "Değerli dostlar, 'Boykot demeyelim de 'satın almama özgürlüğümüzü kullanıyoruz' diyelim. O zaman 'suç olmuyor paylaşımı yaptı. Türkiye İşçi Par-tisi (TIP) Genel Başkanı Erkan Baş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada milyonlarca yurttaşla birlikte satın almama özgürlüklerini kullanacağını belirtti. Baş açıklamasında şunları kaydetti: "Yarın bu ülkenin milyonlarca yurttaşı hep birlik-te satın almama özgürlüğümüzü kullanacağız. Peki İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, Tayyip Erdoğan'ın dahi özgürlük olarak nitelediği boykot çağrısına dönük soruşturma başlatarak ne yapmak, nereye varmak istemektedir?"