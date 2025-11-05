Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

İKTİDARIN YALANCI ŞAHİDİ TÜİK OLDU!

Çarşı, pazarda yangının harlandığı bir ortamda iktidarın "ekonomi düzeliyor" söylemlerine TÜIK de destek verince yurdun birçok yanından vatandaş, "Durum iyiyse millet niye alışverişte görmüyor? Amaç belli; maaşları düşük tutmak" tepkisini gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı Ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından, Türkiye'nin her yerinden vatandaşlardan tepki yağdı. Artvin, Trabzon, Diyarbakır ve Van'da vatandaşlar "TÜİK değil, piyasayı ayarlama kurumu demek daha doğru olur. Onların söylediklerine kimse inanmıyor" dedi. Açıklanan enflasyon rakımını gerçekçi görmediğini belirten vatandaşlar, "TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranına inanmayanlarındım. Çünkü farkı pazarda ve çarşıda görüyoruz. Bugün 10 liraya aldığım ürünü yarın 10 liraya alamıyorum. Bu kadar basit" dedi.

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,55 arttı. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 32,87 olarak gerçekleşti. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise yıllık enflasyonu yüzde 60 olarak açıkladı. TÜİK ile ENAG arasındaki fark, yeniden hesaplama yöntemlerine ilişkin tartışmaları gündeme taşıdı. Artvinli Fehmi Uzun, açıklanan oranların gerçeğin çok altında olduğunu savunarak, "Yüzde 100 enflasyon. Onu yanlış açıklamışlar. Pazarda fiyat belli, maaşı artırmamak için TÜİK bunu yapıyor" dedi.

VAN: Mehmet Kaya: Bu ülkede inandırıcı hiçbir şey kalmadı ki. Ekonomi düzelmişse millet niye ortalıkta görmüyor? İnsanlar niye hala çöplükte ekmek topluyor? Kiralar 35 bin olmuş, emekli ne yapacak? Her gün zam var, vergiler yükseliyor. Binlerce şirket kapandı.

Mehmet Salih Söylemez: Toplumun yarısı bugün ölmemek için bir şeyler atıştırıyor. Gönlünce sofra kuramıyor. 20 liranın hesabını yapıyorum, minibüse binemiyorum. TÜİK iktidarın yalancı şahididir. Pazarı gezin, halkın halini görün.

DİYARBAKIR

Mustafa Mermutluoğlu: Bugün 10 liraya aldığım ürünü yarın 10 liraya alamıyorum. Cebimden çıkan para belli, aldığım maaş belli, geçim derdim belli. Bunu kendilerinin görmemesi mümkün değil. Onlar için hayat hoş.

Mecit Kaçar: Emekli pazara geldiğinde akşam olmasını bekleyip, tezgahta kalan çürük ürünleri alıyor. Kimsenin bunların hallerini gördüğü yok. Bazı emekliler evlerine ekmek bile götüremiyor. Fakirin seslerini kimse duymuyor.

TRABZON

Hatice Çanakçıoğlu: Fiyatlar çok pahalı ama o kadar alıştık ki yani mecburen 50 lira bir şey duyunca ucuzmuş diyoruz. İnsanlar çok zor yaşıyorlar. Çok kötü durumdayız.

Esen Aydın: Hayat çok zorlaştı. 10 günde bir zam olur mu diyorlar ama oluyor maalesef. Esnafız, üretmediğimiz için, bize de aldığımız firmalar zam yapıyor. Biz de ona göre ayarlamasını yapıyoruz ama sürekli tepki çekiyoruz yani. Gerçekten perişanız.

ARTVİN

Hasan Yaşar: Açıklanan enflasyon oranları gerçek fiyatlarla örtüşmüyor. Pazardaki fiyatları sor. Salatalık kaç lira? 100 lira. Patates 40 lira. Şimdi bu enflasyon doğru mu? Benim adım Hasan Yaşar, ben saklamam. Maydanozun bağı 25 lira, pırasa 50 lira, zeytin 300 lira. Enflasyon burada belli.

Fehmi Uzun: Yüzde 100 enflasyon var. Alışveriş yaparken biz bunu yaşıyoruz. TÜİK yanlış açıklamış. Pazarda fiyat belli, maaşı artırmamak için yapıyorlar bunu.