Yeniçağ Gazetesi: İl binasında kayyuma karşı kalkan oldular

İL BİNASINDA KAYYUMA KARŞI KALKAN OLDULAR

Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, “Görevimize başladık. İlla binada görev yapmam gerekmez” dedi. Özgür Özel de “CHP'nin il başkanı il binasında görev yapar ve o da Özgür Çelik’tir” tepkisini gösterdi

ORTADA BİR CENAZE VAR

CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine kayyum atanan eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, "Ben ve arkadaşlarım göreve başladık” dedi. Tekin, “Başkanlık illa binada yapılmaz. Üç buçuk yıllık il başkanlığı döneminde de parti binamıza en fazla 40-45 gün kalmışımdır. Binada oturarak siyaset yapılmaz. Partiyi bu duruma ben getirmedim. Ortada bir cenaze var, o cenazeyi kaldırmayalım koksun mu? Partiden ihraç edildiğim hemen açıklandı. İtirafçı olup da halen parti üyesi olan bildiğim 7 kişi var. Onlara dokunulmuyor" dedi.

KARAR YOK HÜKMÜNDEDİR

İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel de kayyumun il binasına girmemesi için kalkan olacaklarını belirterek, "CHP'nin il başkanı il binasında görev yapar ve genel başkana vekalet eder. Benim vekilim, adaşım, yoldaşınız Özgür Çelik’tir. Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır. Alınan karar, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin hukuken ve siyaseten yok hükmünde olan, yetki gaspı niteliğindeki bir karardır. Bu çerçevede, yetki gaspı yapan mahkeme kararını tanımıyoruz” ifadelerini kullandı.

DELEGELER NOTER SIRASINDA

Özel şunları söyledi. Bu kararın görevlendirdiği kişilerin görevini meşru görmemiz, seçilmemiş birini İl Başkanı olarak kabul etmemiz, hukukun, siyasetin ve seçimin inkarı olur. İl başkanımız ve yönetimi görevine devam etmektedir. İstanbul’da noterlerde, CHP’nin seçilmiş delegeleri sıraya girerek iradelerine sahip çıkıyorlar. Geçen seçimde Özgür Çelik’i desteklemeyenler dahi, bugün hukuksuzluğa karşı partinin arkasında duruyor. Bizler, 19 Mart’tan beri sürdürdüğümüz darbeye direnenler olarak demokrasinin safında yer alacağız.