Yeniçağ Gazetesi: İllüzyon ile emekli ve memura düşük zam

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

İLLÜZYON İLE EMEKLİ VE MEMURA DÜŞÜK ZAM

TÜİK'in açıkladığı verilerle emekli ve memur darbe yedi. Ekonomistler bunu illüzyon ve mucize olarak tanımlarken, "Düşük zam ve faiz indirimi için ayarlama yapıldı" diye yorumladı.

BEKLENTİLERİN ALTINDA

TÜİK mayıs ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre aylık enflasyon piyasa beklentisinin altında yüzde 1,53 olurken, yıllık bazda ise yüzde 35,41 olarak kaydedildi. TÜİK'in 2 katı enflasyon açıklayan ENAG ise mayısta enflasyonun aylık buzda yüzde 3,66, yıllık bazda 71,23 olarak gerçekleştiğini duyurdu. TÜİK, rakamlarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,09 olarak kesinleşti. Temmuz ayındaki aylık enflasyon da alınacak zammı belirleyecek. Memur emeklisi ile memur maaşlarındaki artış ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı oranları dikkate alınarak hesaplanacak.

EMEĞİ GEÇENLERE ŞÜKRAN

PROF. Dr. Öner Günçavdı, "TÜİK'in mayıs enflasyonunda bir mucize gerçekleşmiş. Emeği geçen TÜİK çalışanlarına şükranlarımla" sözleriyle mizahi yorumda bulundu. Ekonomist Serdar Pazı ise "İstanbul’da enflasyon yüzde 3 ama Türkiye yüzde 1,5 ise İstanbul dışında fiyatlar gerilemiş demek ki. İzahı olmayanın mizahı olur ne diyelim" dedi, Ziraat Bankası'nın eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu da "Emekli ve memur maaşlarına düşük zam ve faiz indirimi için enflasyon ayarlaması. TÜİK, Merkez Bankası'nın 2 faiz indirimi işini kolaylaştırdı" ifadelerini kullandı.

HERKESİ TERS KÖŞE YAPTI

PROF. Dr. Burak Arzova ise verileri illüzyon olarak tanımlarken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe de "TÜİK enflasyon verisi izaha muhtaç. TÜİK'e göre gıda fiyatları ayık bazda yüzde 0,71 düşmüş. İTO'nun açıkladığı enflasyon verisinde ise en fazla artış yüzde 3,24 ile gıda grubunda. Bu fark nereden kaynaklanıyor? Mutlaka açıklanmalı" ifadelerini kullandı. Ekonomi gazetecisi Alaattin Aktaş ise "TÜİK bu düşük oranla Merkez Bankası'nı bile şaşırtmış olmalı. TÜİK herkesi ters köşeye yatırıp harikalar yaratmaya devam ediyor" açıklaması yaptı.