Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

İnsan haklarında duvara tosladık!

Bir yanda açlık sınırının altında yaşam savaşı, diğer yandan kadınların öldürülme korkusu. Haber yapan gazeteciler içeri alınırken, belediye başkanları tutuklu. Gençler ne okulda ne de istihdamda

10 Aralık İnsan Hakları günü dolayısıyla, raporlar ardı ardına geldi. Durum tam anlamıyla vahim. İşte o karanlık tablo:

* Başta İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere çok sayıda, büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanı tutuklu. Protestolar nedeniyle de binlerce kişi cezaevinde.

* Basın örgütleri raporuna göre, geçen yıldan bu yana dava ve soruşturma açılan gazeteci sayısı 231, gözaltına alınanların sayısı 108.

* Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun raporlamasına göre Kasım 2025 itibarıyla bu yıl en az 264 kadın cinayeti, 269 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti.

* Umut Vakfı istatistiklerine göre, geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde silahlı 3 bin 801 olay yaşandı, 2 bin 370 kişi öldürüldü, 3 bin 829 kişi de yaralandı.

* İHD'nin tespitlerine göre Türkiye’de hapishanelerde 161'i kadın, bin 251'i erkek olmak üzere en az bin 412 hasta mahkum bulunuyor. Bu kişilerin 335'i "ağır hasta" olarak tanımlanıyor.

* Açlık sınırı 30 bin liraya ulaşırken, asgari ücret 22 bin 104, en düşük emekli aylığı 16 bin 881 lira.

* Türkiye İstatistik Kurumu'na göre 65 yaş ve üstü her 100 kişiden yaklaşık 12'si hâlâ çalışıyor.

* TÜİK rakamlarına göre, her 100 gençten 23’ünün ne eğitimde ne istihdamda olduğu tespit edildi.

* DİSK-AR'ın işsizlik raporuna göre, umudunu kaybettiği için iş aramayı bırakanların da içinde yer aldığı geniş tanımlı işsiz sayısı 12 milyon 66 bin.

* İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre, bu yılın 11 ayında en az bin 956 işçi çalışırken hayatını kaybetti.