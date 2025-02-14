Yeniçağ Gazetesi: İş dünyasından sistem çöktü isyanı

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

İŞ DÜNYASINDAN SİSTEM ÇÖKTÜ İSYANI

TÜSİAD'dan "Eleştiren gazeteciler siyasi parti liderleri belediye başkanları tutuklanıyor. Teğmenler ordudan atılırken, yıkılan yanan binalardan sorumlu olanlar tacizciler dışarda geziyor. Yolsuzluk ise almış başını gidiyor. Kimsenin yüzü gülmüyor" çıkışı geldi.

İŞLER İYİ GİTMİYOR

TÜRK Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD, Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirdi. TÜSIAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, "Sistem artık çöktü", Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da "Ülkede bir şeyler yolunda gitmiyor" diyerek, son dönemde yaşananlara şu tepkiyi gösterdi:

Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor. Birçok sanatçının menajerliğini yapan bir iş kadını hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor.

İster seçimle, ister atamayla gelen kamu görevlilerinin görevlerinden alınmasının, yeni örneklerine şahit oluyoruz. Üstelik, yeni yasal düzenlemelerle, kamu görevlilerinin Devlet Denetleme Kurulu tarafından görevden alınması ve TMSF'nin şirketlere kayyum olarak atanması mümkün oluyor.

BİR büyükşehir belediye başkanı hakkında, yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturmalar açılıyor. Bilirkişi görüşmesini yayınlayan gazeteciler gözaltına alınıyor, genel yayın yönetmeni tutuklanıyor. Eleştirel ifadelere ve habercilik faaliyetlerine açılan soruşturma haberleri, çok sıklaştı. 10 küsur sene önceki olaylara, şimdi yeni soruşturmalar açılıyor.

Disiplinsizlik suçuyla teğmenler hakkında ihraç kararı alınıyor. Fakat, deprem, yangın taciz, kadın cinayeti, iş kazası, gibi kamuoyunda infial yaratan nice olayda, ya suçlular bulunmuyor ya da kısa sürede serbest kalıyorlar. Kamuoyu vicdanında suç ve ceza arasında orantısızlık kanaati oluşuyor.

Yolsuzluk, dolandırıcılık, karaborsa haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, galiba artık şirket kurmaktan daha kolay.

İnandığımız doğruları bıkmadan usanmadan dile getireceğiz. "Söylesek de hiçbir şey değişmiyor" zihniyetine kapılamayız. Bizim görevimiz doğru bildiklerimizi söylemektir.

BAKAN TUNÇ'TAN TÜSİAD'A: KARŞILIK VERECEĞİZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Ülkeye hak, hukuk lazım' diyen TÜSİAD'a tepki gösterdi. Tunç, "Türkiye eski Türkiye değildir. Hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı, hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" açıklaması yaptı.