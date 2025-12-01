Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

İş yapamayan esnafa bir darbe de vergiden

Ekonomik kriz nedeniyle binlerce esnaf iflas bayrağını çekerken, TESK Başkanı'ndan "Vergi çok kazanandan çok, az kazanandan az alınmalı. Kazanabildiğimizin vergisini verelim, dükkanlarımız kapanmasın" çıkışı geldi.

BASİT USUL UYGULAMASINA TEPKİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), Antalya'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katıldığı TESK İstişare Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Bakan Bolat, yeni yılda esnafın kullandığı kredi faizlerinin düşeceğini söyledi. Bunun ardından konuşan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de vergide basit usul uygulamasına tepki göstererek, "Bir taraftan muhasebe ücretleri, diğer taraftan e-hacizler ve vergide değişiklikler derken esnaf artık iş yapamaz hale geldi" ifadelerini kullandı.

BU DURUMDAN BEREKET ÇIKMAZ

Basit usul vergisinden vazgeçilmesini isteyen Bendevi Palandöken, "Cumhurbaşkanımız, pandemi, deprem, ekonomik kriz ve enflasyonla mücadele dönemleri nedeniyle 845 bin kişiyi basit usulde vergilendirme kapsamına aldı. Ancak enflasyonla mücadelenin en önemli ayağı rekabet kurallarının tam olarak işlemesidir. Rekabetin olmadığı, beş büyük sermaye grubunun hakim olduğu bir ülkede ne enflasyon düşer ne de yapılan işlerden bereket çıkar" diye konuştu.

YETER Kİ ADALETSİZLİK DÜZELSİN

Palandöken, şunları söyledi: Vergi sisteminde olması gereken bellidir. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı. Biz 'vergi vermeyelim' demiyoruz. Muhasebecilerin yaptığı hesap-lamada ne çıkıyorsa gidip devletimize ödeyelim. Yeter ki adaletsizlik düzelsin. Bir de yanında çalışan işçi 7200 prim günüyle emekli olurken esnaf 9 bin günde emekli oluyor. Bizi de 7200 günde emekli et, dükkanımızı başkasına devretmek zorunda kalmayalım.