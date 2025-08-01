Yeniçağ Gazetesi: İşçinin hak araması milli güvenliğe tehdit sayıldı

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İŞÇİNİN HAK ARAMASI MİLLİ GÜVENLİĞE TEHDİT SAYILDI

Bugüne kadar 22 grevi yasaklayan iktidar, şimdi de madencilerin grevini 60 gün erteledi. Bunun TÜRK-İŞ’in 500 iş yeri için aldığı grev kararının önünü kesmek için örnek olacağı belirtiliyor

MADEN-İŞ: HAKKIMIZIN GASPI

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla, Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) tarafından alınan grev kararı, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelendi. Maden-İş de "Alınan grev erteleme kararı, Anayasa ile güvence altına alınmış grev hakkımızın fiilen gasp edilmesidir. Bu karar, madenlerde canı pahasına çalışan, yerin metrelerce altında ekmeğini kazanmaya çalışan binlerce işçinin sesini kısmaya yönelik kabul edilemez bir adımdır. Unutulmamalıdır ki grev hakkı, demokrasinin ve sendikal mücadelenin vazgeçilmez bir parçasıdır” açıklaması yaptı.

TBB: SOMUT DAYANAĞI YOK

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan da "Neredeyse her alanda Anayasa Mahkemesi kararlarının hiçe sayılmasıyla karşılaşıyoruz. AYM, 2015 tarihli Kristal-İş kararında, grev ertelemelerinde millî güvenlik gerekçesinin hiçbir somut dayanağa bağlanmadan kullanılamayacağını açıkça belirtmişti. AYM, aynı tespiti Birleşik Metal-İş kararında da yineledi. Ama o günden bu yana 14 grev daha, yine soyut bir şekilde 'milli güvenliğin bozulduğu' gerekçesi öne sürülerek ve hiçbir somut açıklama getirmeden ertelendi. Bu uygulama açıkça Anayasa'nın 51. maddesinde güvence altına alınan sendika hakkını ihlal etmektedir" dedi.

BUNUNLA SINIRLI KALMAYACAKTIR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşçıer ise bugüne kadar AKP iktidarlarında 22 grevin yasaklandığını, grevi engellenen emekçi sayısının ise 200 bini aştığını belirtti. Taşçıer, “Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçildiği 2014 yılından bugüne kadar madencilik sektöründe toplam 163 bin 919 emekçi iş kazalarında yaralandı; bu kazalarda tam bin 135 maden işçisi hayatını kaybetti. Neden bu milli güvenlik sorunu olarak görülmemiştir? Erteleme kararı yalnızca maden işçilerinin grev hakkını gasp etmekle kalmayacak aynı zamanda TÜRK-İŞ’in 500 iş yeri için aldığı grev kararının önünü kesmek için emsal olarak kullanılacaktır” diye konuştu.