Yeniçağ Gazetesi: İsrail klasiği; kan gözyaşı ve kaos!

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İsrail klasiği; kan gözyaşı ve kaos!

Filistin, Lübnan ve Suriye’yi kan gölüne çeviren İsrail, arkasına ABD’yi alarak bütün bölgeyi savaşın içine sürüklemek için İran’ı hava saldırılarıyla vurdu. İran da “Cevabımız ölümcül olacak” dedi.

Komutanlar öldürüldü

Adı katliamlarla, soykırımlarla anılan Netanyahu yönetimi, yeni planını devreye soktu. İsrail, önceki gece saat 03.00 sularında İran'ın başkenti Tahran dahil olmak üzere İran'da çok sayıda noktaya saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selamin ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri ve çok sayıda komutan hayatını kaybetti. İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi de vurulurken, Hamedan, Tebriz, Tahran ve İsfahan'da patlamalar duyuldu.

Uzun bir savaş olacak

Dün öğle saatlerinde ise İsrail uçakları ve füzeleri bu kez Tebriz kentindeki havalimanını hedef aldı. Bölgeden yoğun duman yükseldi. Saldırılarda yerleşim yerleri de hedef alınınca, çok sayıda sivil hayatını kaybederken, onlarca sivil de yaralandı.

İsrail Ordu Sözcüsü, "Hedefler belirledik, kademeli bir saldırı yapacağız ve hedefleri duyurmayacağız. Uzun bir savaş olacak" dedi. Gelişmelerin ardından İran, İHA’larla İsrail’e karşılık verdi ve geniş çaplı bir saldırının yapılacağını duyurdu.

Pişman edeceğiz

Ulusa sesleniş konuşması yapan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, “Bugün, İran halkı her zamankinden daha fazla birlik, güven, dayanışma ve ulusal bütünlüğe ihtiyaç duymaktadır. Allah’ın izniyle bu kıymetli ruh haliyle, varlığını işgal, saldırı ve çocuk katli üzerine inşa eden bu rejimin, bu suikastına akılcı, güçlü ve sert bir yanıt verilecektir. Elbette, İran İslam Cumhuriyeti'nin meşru ve güçlü yanıtı, düşmanı yaptığı bu ahmakça girişimden dolayı pişman edecektir" dedi.

İSRAİL, ORTA DOĞU'DAKİ ATEŞİ DAHA DA KÖRÜKLEDİ!

Gazze’yi yerle bir eden İsrail şimdi de İran’ı vurdu. İsrail, ‘nükleer’ çalışmalarını bahane ederek sabaha karşı İran’ın birçok bölgesine saldırdı. Saldırılarda İran’ın üst düzey üç komutanı ile nükleer programının mimarı 6 bilim insanı hayatını kaybetti. İsrail, öğle saatlerinde de Tebriz Havaalanı’nı hedef aldı.

Dünyanın endişeyle izlediği gelişmeler sonrası İsrail ve İran’dan ‘çatışma sürecek’ mesajı geldi.

ABD ve İran yetkilileri arasında Nisan ayından bu yana Tahran yönetiminin nükleer programıyla ilgili görüşmeler dün sabaha İsrail’in saldırısıyla başka bir aşamaya geçti.

İsrail 03.00 sıralarında İran'a hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda, İran’ın Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bagheri, Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Salami ile İsrail'e yönelik saldırıları komuta eden isimlerden General Gulam Ali Reşid öldürüldü.

İsrail kaynakları komuta kademesinde yer alan 20 generalin öldürüldüğünü duyursa da İran Bagheri, Salami ve Reşid'in öldürüldüğünü doğruladı. İran ordusunun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeni Başkomutanı olarak İran Ruhani Lideri Ali Hamaney tarafından eski Kudüs Gücü Komutanı General Vahidi’nin atandığı duyuruldu.

İsrail'e, İran'a düzenlediği son saldırılar öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ve yardımcıları tarafından "yeşil ışık" yakıldığı öne sürüldü. Axios sitesinin ismi açıklanmayan iki İsrailli üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde Trump ve yardımcılarının İsrail'in saldırısına "karşı çıkıyormuş" gibi davrandıkları ancak "özel olarak karşı çıkmadıkları" iddia edildi.

Saldırıların yalnızca hava bombardımanı ile sınırlı kalmadığı istihbarata dayalı, nokta atışı suikast operasyonlarının da yürütüldüğü Batı medyasında yer alan haberlere de yansıdı. İsrail'in Tahran, Tebriz, Kirmanşah ve Loristan ketlerinde yoğunlaşan hava saldırılarında İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi de hedef alındı. İsrail, Natanz bölgesindeki nükleer tesisi öğle saatlerinde jetlerle tekrar bombaladı.

Yoğun hava saldırılarında İran'ın nükleer programında görev yapan 6 bilim insanı da hayatını kaybetti. İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, saldırılarda Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi adlı nükleer bilim insanları yaşamını yitirdi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerden Feridun Abbasi, İran'ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak bir dönem görev yaptı. Abbasi, 2010'da İsrail'in suçlandığı suikast girişiminden yaralı kurtulmuştu. Yaşamını yitiren diğer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi ise İslami Azad Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütüyordu.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), İsrail’in İran’daki uranyum zenginleştirme tesislerini hedef aldığını doğrularken durumun “son Gazze’yi yerle bir eden İsrail şimdi de İran’ı vurdu. İsrail, ‘nükleer’ çalışmalarını bahane ederek sabaha karşı İran’ın bir çok bölgesine saldırdı.

Saldırılarda İran’ın üst düzey üç komutanı ile nükleer programının mimarı 6 bilim insanı hayatını kaybetti. İsrail, öğle saatlerinde de Tebriz Havaalanı’nı hedef aldı.

Dünyanın endişeyle izlediği gelişmeler sonrası İsrail ve İran’dan ‘çatışma sürecek’ mesajı geldi derece endişe verici” olduğunu belirtti.

Uluslararası haber ajansları çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu bildirirken İran yönetimi Tahran'da sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre, 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de yaralandığını açıkladı. Kirmanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin kentinde de 1 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail’in sabaha karşı hava saldırıları ile şok yaşayan İran, öğle saatlerinde bir başka hava saldırısı ile sarsıldı. İran devlet medyası, İsrail'in yeni bir saldırı gerçekleştirdiğini, ülkenin kuzeybatısındaki Tebriz kentinde meydana gelen patlamanın ardından büyük bir duman bulutunun yükseldiğini bildirdi.

Tasnim haber ajansı, Tebriz Havaalanı'nın "yoğun İsrail saldırısı altında" olduğunu bildirdi. Kaynaklar havaalanının kullanılmaz hale geldiğini bildirdi. Tahran'a yönelik saldırı haberlerinin ardından İran'ın orta bölgesinde yer alan Şiraz kentine yönelik de saldırı görüntüleri ortaya çıktı.

Fars Haber Ajansı, İsrail'in Tebriz'i vurduğunu aktarırken, daha fazla ayrıntı vermedi ve Doğu Azerbaycan eyaletinde yaklaşık 10 noktanın hedef alındığını belirtti. İsrail’in bir diğer hedefi de Irak sınırı ile Basra Körfezi'ne komşu Huzistan eyaleti oldu. Saldırıların ardından İran’dan gelen ilk açıklamalarda, doğrudan bir karşılık için hazırlık ve intikam mesajı verildi.

Devrim Muhafızları’nın sosyal medya hesabından “kırmızı çizgilerin aşıldığı” ve “tüm misilleme senaryolarının devreye sokulabileceği” mesajları paylaşıldı. İran Dini Lideri Hamaney’in ofisinden yapılan açıklamada da “Düşmanın saldırılarında birkaç komutan ve bilim insanı şehit oldu. Siyonist rejim, bu cinayetle kendisi için acı ve ıstıraplı bir kader hazırladı ve kesinlikle bunun karşılığını alacaktır" ifadeleri kullanıldı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da saldırılar sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında "İran'ın meşru ve güçlü yanıtı, İsrail'i yaptığı aptalca eylem için pişman edecek" dedi.

Pezeşkiyan, İranlılara, liderliklerine güvenmeleri ve onların yanında durmaları çağrısı yaptı.

Haber Merkezi