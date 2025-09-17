Yeniçağ Gazetesi: İsrail’den soykırımı genişletme harekatı!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

İSRAİL’DEN SOYKIRIMI GENİŞLETME HAREKATI!

Dünyanın gözü önünde yaptığı katliamı yetersiz gören İsrail, Filistinlilerin yeri göğü inleten feryatları arasında, Gazze'yi topyekûn yok etmek için kara harekâtına başladı.

GECE BOYU BOMBARDIMAN

İsrail ordusu, Gazze'yi gece boyu ağır bir bombardımana tutmasının ardından dün sabah tüm bölgeyi ele geçirmek için kara harekâtı başlattı. ABD Dışişleri Bakam Marco Rubio'nun Kudüs ziyaretinde İsrail Başbakanı Netanyahu'ya destek açıklamasından saatler sonra saldırı başlatan İsrail'in binlerce kişinin kaçış yolundaki Gazze'nin orta kesimlerini de vurduğu belirtildi. Özellikle kentin kuzeybatısındaki bitişik evlerin yerle bir edildiği, enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu bildirildi.

ROBOTLARI BİLE KULLANDILAR

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Gazze kentini yok etme tehdidinde bulunurken, düzenlenen saldırılarda çoğu kadın ve çocuk en az 100 kişinin can verdiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı öğrenildi. İsrail ordusu, Şeyh Rıdvan mahallesinin Birket bölgesindeki evleri patlayıcı yüklü robotlarla havaya uçurdu. Bölgede ayrıca Filistinlilere alt evlere İnsansız hava araçlarıyla ateş açıklı. İsrail, Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyen Filistinlilere de saldırarak katliamını sürdürdü.

SOYKIRIM SUÇU RAPORDA

BM Soruşturma Komisyonu da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin hazırladığı raporda, İsrail'in soykırım suçu işlediğine hükmetti. Raporda, İsrail’in 1948 Soykırım Sözleşmesi'nde belirtilen beş soykırım eyleminden dördünü gerçekleştirdiği belirtiliyor. Bu eylemler arasında katliam, fiziksel ve psikolojik zarar verme, Filistinlilerin kısmen veya tamamen yok edilmesini amaçlayan yaşam koşulları m kasten dayatma ve doğumları engelleme niyetinde uygulamaları yer alıyor.