İŞSİZ ORDUSU BÜYÜYOR AŞSIZ ORDUSU ARTIYOR!

Geniş tanımlı işsiz sayısı 11 milyon 705 bine ulaştı. İş bulabilenlerin de çoğu asgari ücrete talim ediyor. Ancak açlık sınırı 30 bin lirayı aştığı için onlar da yarı aç, yarı tok yaşamaya çabalıyor.

UMUDUNU YİTİRENLER

TÜİK, eylül ayı işsizlik rakamlarına göre, mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımı işsizlik oranı yüzde 8,6, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı (atıl işgücü) ise yüzde 28,6 oldu. Dar tanımlı işsiz sayısı eylül ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi artarak 3 milyon 75 bin kişiye ulaştı. DİSK-AR tarafından hesaplanan umudunu kaybedip iş aramaktan vazgeçenlerin de dahil olduğu geniş tanımı işsiz sayısı ise bir yılda 1 milyon 255 bin kişi artarak 11 milyon 705 bin oldu.

YEMEĞE 22 GÜN YETİYOR

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonunun Ar-Ge birimi KAMU-AR da dört kişilik bir ailenin açlık yoksulluk sınırı araştırmasına göre, açlık sınırı bir önceki aya göre 671 lira artarak 30 bin 61 liraya ulaştı. Böylece açık sınırı 22 bin 104 lira olan net asgari ücretin 7 bin 957 lira üzerine çıktı. Böylece asgari ücret 4 kişilik bir ailenin sadece 22 günlük beslenme harcamasına yetiyor. Asgari ücretin en az açlık sınırı seviyesine çıkabilmesi için yine en az yüzde 36 oranında artırılması gerekiyor.

EMEKLİDE DURUM İÇLER ACISI

Emeklinin durumu ise daha da vahim. Bu yılın ikinci yarısı için 16 bin 881 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı sadece 17 günlük beslenmeye yetiyor. Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır şekilde yoksunluk hissi duymadan yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların top-lam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise 92 bin 238 liraya tırmandı. Bir ailedeki 4 kişi asgari ücretle çalışsa dahi bu rakama ulaşamıyor.