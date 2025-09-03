Yeniçağ Gazetesi: İstanbul il kongresine iptal ve kayyum şoku!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

İSTANBUL İL KONGRESİNE İPTAL VE KAYYUM ŞOKU!

CHP'nin İstanbul Kongresi iptal edildi, il yönetimi görevden alındı, kayyum olarak Gürsel Tekin atandı. İl Başkanı Özgür Çelik ise "Saldırı altındayız. CHP teslim alınamaz" dedi.

5 KİŞİLİK BİR HEYET ATANDI

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durdurulmasına karar veren mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetti.

CHP SALDIRI ALTINDADIR

Aynı dakikalarda 72. Asliye Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti. İddianamede Özgür Çelik, görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu 10 parti yöneticisi için 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Gelişmeye tepki gösteren Özgür Çelik de "CHP bir saldırı altında, alınan karar CHP'nin iktidar yürüyüşünü durdurma çabasıdır. Bu tür kararlarla CHP'nin iktidar yürüyüşünü durdurmaya çalışıyorlar. CHP halktır, baba ocağıdır. Baba ocağını, halkın evini kimse alamaz" dedi.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ

Gürsel Tekin de "Bizim bütün çabamız partimizin kardeşliğini birliğini tesis etmek içindir. 40 yıllık siyasi yaşamımda hiç taraf olmadım. O delege bu delege kavgasına girmedim, gün iktidara yürüme günüdür. Bu konuda ben ve dört arkadaşımız üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Bizim bütün uğraşımız partimizin birliği içindir” açıklaması yaptı. Kararın ardından CHP'den sert tepki geldi. Peş peşe yapılan açıklamalarda, "Darbe hukuku, darbe yargısı tam da budur. Halk iradesi teslim alınamaz. Darbecileri yeneceğiz." ifadeleri kullanıldı.