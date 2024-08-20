Yeniçağ Gazetesi: İstihdam daralıyor genç işsiz çoğalıyor

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GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK ÜÇ YILIN ZİRVESİNDE

TÜİK verilerine göre, geniş tanımlı işsizlik 2024 2. çeyreğinde yüzde 27.3 ile 2021 yılı ilk çeyreğinden bu yana zirveye ulaştı. DİSK-AR'ın araştırmasına göre de bu yılın 2. çeyreğinde geniş tanımlı işsiz sayısı 10 milyonu aşarak rekor kırdı. DİSK-AR 15-24 yaş arası gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 36,2 olduğunu belirtti.

TÜIK verilerine göre ikinci çeyrek 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, 23 bin kişi artarak 3 milyon 156 bin kişi oldu. Geniş tanımlı işsizlik yüzde 27,3 ile 2021 yılı ilk çeyreğinden beri en yüksek noktası olarak kaydedildi. Toplam istihdam ikinci çeyrekte yıllık 1,2 milyon kişi artarken sanayide 121 bin kişi azaldı. İstihdamda sanayinin payı pandemiden beri en düşük seviyeye geriledi.

TUIK tarafından yayımlanan Hane halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yıl II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 156 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,3, kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan ve geniş tanımlı işsizlik olarak kullanılan atıl işgücü oram 2024 yıl II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,2 puanlık artış ile yüzde 27,3 oldu. DISK Araştırma Merkezi (DISK-AR) 2024 ikinci çeyrek İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu'nu yayımladı. Rapora göre, çalışabilir 65,9 milyon kişinin sadece 22,8 milyonu tam zamanlı istihdamda. Bu yılın ikinci çeyreğinde geniş tanımlı işsiz sayısı 10 milyon 890 bin. ILO geniş tanımlı işsizliğe, zamana bağlı eksik istihdam edilenleri (kısa zamanlı çalışanları, mevsimlik çalışanları), standart işsizleri ve potansiyel işgücünü (halen çalışmayıp iş bulursa çalışmak isteyenleri) dâhil etmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜIK) açıkladığı "Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranının" sınırlı bir tanım yaptığına işaret edilen DISK-AR'ın raporunda, Kayıtlı ve Tam Zamanlı İstihdam (KATI) verileri açıklandı. DISK-AR, TÜİK'in açıkladığı resmi (dar tanımlı) işsizliğin yüzde 8,8 olduğu, geniş tanımlı işsizliğin ise yüzde 27,3 olduğunu belirtti. TÜİK'in açıkladığı resmi istihdam oranı yüzde 49,6 iken DISK-AR kayıtlı ve tam zamanlı istihdam oranını yüzde 34,6 olarak açıklandı. DISK- AR'ın açıkladığı KATİ'nin kadınlarda yüzde 20, erkeklerde yüzde 49,5 olduğu görüldü.

Bu yılın ikinci çeyreğinde TÜİK'in açıkladığı "dar tanımlı işsiz sayısı" ile DISK-AR'ın açıkladığı "geniş tanımlı işsiz sayısı" arasındaki fark 7 milyon 824 kişi oldu. TUIK, 2024'ün ikinci çeyreğinde genç işsizlik oranını 15,9 olarak açıkladı. DISK-AR ise gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 36,2 olduğunu belirtti. TUIK'in açıkladığı veriyle DISK-AR'ın hesapları arasındaki oran farkı AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında yüzde 7,8 iken 2024'ün ikinci çeyreğinde aradaki dar ve geniş tanımlı işsizlik oran farkı yüzde 20,1'e yükseldi. DISK-AR raporunda geniş tanımlı işsizlik oranının erkeklerde yüzde 22,8 iken kadınlarda yüzde 35 olduğu görüldü. Raporda, "Kadın geniş tanımlı işsizliğinin dar tanımlı kadın işsizliğine göre yüksek olmasının en önemli sebebi kadınlar arasında zamana bağlı eksik istihdam edilenler ile ümitsizler, iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar ve iş arayıp işbaşı yapamayacak olanları içeren potansiyel işgücünün yüksekliğidir" ifadelerine yer verildi.