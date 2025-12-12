Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

İstismarların ardında yargı paketleri var!

TBMM önünde eylem yapan kadınlar, “Yargı paketleriyle ‘infaz düzenlemesi’ adı altında istismarcılar serbest bırakıldı. Durum öyle bir hâl aldı ki ülkenin en ‘güvenli’ olması beklenen kurumu Meclis’te dahi çocuklarımız korunamıyor” dedi

MECLİS KAPISINDA ARBEDE

TBMM lokantasında staj yapan kız çocuklarının Meclis personeli tarafından tacize uğradığı iddiasının ardından Ankara Kadın Platformu üyeleri ile muhalefet kadın milletvekilleri Meclis’in Dikmen Kapısı önüne geldi. Kadınlar, Meclis’e giriş yapmak isteyince polis ekipleri tarafından engellendi. Bu sırada CHP Milletvekili Asu Kaya ile polisler arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa süreli arbede sonrasında kadınlar, barikatı aşarak basın açıklamalarını gerçekleştirdi. Kadınlar, “Ülkenin en ‘güvenli’ olması beklenen kurumunda, halkın iradesinin temsil edildiği Meclis’te dahi çocuklar korunamıyor” dedi.

O BAKANLARI UNUTMADIK

Kadınlar, “Çocuk istismarcıları ve kadın katilleri yangından mal kaçırırcasına TBMM’de kabul edilen yasa ile ‘infaz düzenlemesi’ adı altında salıverildi. Yargı paketi ile birlikte çocuk istismarı tutuklamalarında ‘somut delil şartı’ getirildi. Ensar Vakfı’nda 40’tan fazla çocuğa yönelik istismar skandalı ortaya çıktığında, ‘bir kereden bir şey olmaz’ diyen dönemin Aile Bakanı Sema Ramazanoğlu'nu unutmadık. ‘Küçüğün rızası var’ diyerek çocuk istismarcılarını affetmeyi ve tecavüzcüyle evlendirmeyi çözüm diye önümüze koyan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seni de unutmadık” açıklaması yaptı.

KORUMAYI BIRAKIN, YARGILAYIN

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Biz kadınlar bugün TBMM önünden sesleniyoruz: Failleri tanıyoruz. Sorumluları biliyoruz. Çocukları korumayan bu düzeni de, istismarı meşrulaştıran bu zihniyeti de kabul etmiyoruz. Çocuklar için adalet istiyoruz. Öncelikle; denetim yükümlülüğünü yerine getirmeyen Meclis yönetimi sorumludur. Bu nedenle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş görevinden derhal istifa etmelidir. Meclis’te yaşanan istismarın tüm failleri ve sorumluları yargılanmalıdır. Üstünü örten, geciktiren, gizleyen herkes hesap vermelidir. Çocuk istismarcılarını koruma, aklama, yargıla!