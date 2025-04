Yeniçağ Gazetesi: İsyanım var hayata sesimi duyan yok!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

'GEÇİNEMEMEKTEN AKLİ DENGEMİ KAYBETTİM'

Türkiye'nin hemen her ilindeki pazarlardan marketlerden isyan sesi yükseliyor. Bu kez İstanbul'un tarihi Şehremini Salı pazarında vatandaş "Emekli maaşım var. Pazardaki bu pahalılığı gördükçe, esnafla kavga ediyorum, sanki beni soyuyorlar gibi geliyor. Sinir den stresten ben bittim. Yazıklar olsun bu ülkeyi yönetenlere" dedi.

İstanbul’un tarihi semti Şehremini’nin Salı pazarında vatandaşlar, bitmeyen pahalılıktan yakındı. Bir vatandaş "Ben bittim, akıl dengemi de kaybettim, sinirden, stresten, geçinememekten. Sanki beni soyuyorlar gibi geliyor. 4 mevsimi yaşayan ülkede böyle bir pahalılık olur mu? Yazıklar olsun bu ülkeyi yönetenlere" derken, 74 yaşındaki vatandaş ise, gençler için duyduğu endişeyi, "Et oldu 800 lira, bu çocuklar nasıl beslenecek. Bir çocuk et, yumurta, peynir yemezse, o çocuk nasıl gelişecek?" diye sordu. Bir başka vatandaş, "Böyle geçim olmaz, gerçekten çok kötü, felaket. 31 yaşında oğlum var, evlenmiyor, nasıl evlenecek?" derken, bir başkası da gösterici öğrenciler için dua etti ve "Öğrencilerimiz; Allah razı olsun o çocuklara. Biz yapamıyoruz, o çocuklar yapıyor" diye konuştu.

İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) aylık olarak gerçekleştirdiği İstanbul'da yaşam maliyetine ilişkin araştırmanın Mart ayı verileri açıklandı. İPA'nın verilerine göre, 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 1 ayda yüzde 2,38 artış göstererek 87.485 TL'ye ulaştı. Bu maliyet geçen yılın aynı dönemine göreyse yüzde 51,95 arttı. Bu veriler, İstanbul'da yaşamanın her geçen gün daha pahalı hale geldiğine işaret ediyor. Fatih'in Şehremini Mahallesi'nde kurulan sent pazarına alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar, İstanbul’da yaşamanın maliyetini ve verilerdeki artışı hissedip hissetmediklerini ANKA'ya değerlendirdi.

Bir vatandaş, "İstanbul’da, böyle emekli maaşım var, asgari ücretle çalışı yorum diyenler, buradan çeksin gitsin, ölsün. Bu pahalılık görülmemiş bir şey. Ben bittim, akıl dengemi de kaybettim sinirden, stresten, geçinememekten. 4 mevsim yaşayan ülkedeki pahalılığa bak. Yazıklar olsun bu ülkeyi yönetenlere" şeklinde isyan ederken bir başka vatandaş ise, "Her şey çok pahalı. Şikayetçi herkes, sadece ben değil. Vatandaş sesini duyuramıyor. Her şeyin herkes farkında, sesini çıkartamıyor kimse. Garip bir ortamdayız. Şikayetim çok var, hangisini anlatayım. Elektrik, su, doğalgaz, kira, gıda... Çok normal bir hayat yok yani" şeklinde konuştu. Bir vatandaş da, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları için, "Neye göre düşük çıkarıyor, nasıl bunu yapıyor anlamakta zorluk çekiyoruz" derken enflasyona ilişkin "Üretim yok, dışarıya bağlı. Üretim olmadığından dolayı, enflasyon da devamlı körükleniyor. Her şey pahalı, eziliyor insanlar. Yetkililerin bunu duyması lazım" diye konuştu.

Vatandaşların görüşleri şu şekilde: Bir vatandaş: "Her şey çok pahalı. Şikayetçi herkes, sadece ben değil. Vatandaş sesini duyuramıyor, keşke duyursa. Her şeyin herkes farkında, sesini çıkartamıyor kimse. Garip bir ortamdayız. Şikayetim çok var, hangisini anlatayım. Elektrik, su, doğalgaz. Kira zaten çok. Gıda, çok, çok berbat, alamıyorsun yanі. Şimdi peynir sordum, (alamadım). Çok normal bir hayat yok yani"

Bir vatandaş: "Ben böyle bir ortam görmedim. Ne para yetiyor, ne pul, ne birşey yetiyor. Bu nereye kadar gidecek bilmiyorum, aç mı kalacağız. 74 yaşındayım, biz tek maaşla her şeyimizi yapabiliyorduk. Şimdi, hiçbir şey yapamıyoruz, dört duvar arasında oturuyoruz. Simit alırken düşünüyoruz. Toz pembe gösteriyorlar. Ben toz pembe görmüyorum."