Yeniçağ Gazetesi: İthalci politikalar ile et sorunu çözülmez!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

'YANLIŞ POLİTİKA İLE ET SORUNUNU İKTİDAR YARATIYOR"

Çiftçi Hasan Erdal "Vatandaş et fiyatlarının yüksek olduğunu düşünüyor, ancak biz üreticiler bu işten kazanç sağlayamıyoruz" derken, CHP'li Gürer ise "Et sorununu iktidar yaratıyor. Çözümcü politika yerine ithalci ve yanlış politikalar ile sorun artıyor" dedi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçi Hasan Erdal'ın tarım ve hayvancılık sektöründe yaşadığı sorunları dinledi. Gürer, "Üretim planlamasa yok. Bunun yanında çiftçi büyük ölçüde mağdur oluyor. Hayvancılıkta tam para kazanacak derken ithal hayvan geliyor. Bu da yetmiyor, et ithalatıyla piyasanın dengesi bozuluyor. Üretici, emeğinin karşılığını alamıyor" değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da önceki günkü açıklamasında enflasyonun kalıcı bir düşüş trendine girdiğini belirterek "Yeni bir adım daha atmayı planlıyoruz. Bu da büyükbaş hayvan ithalini yaparak vatandaşın kırmızı ete çok daha iyi imkanlarla erişimini sağlamaktır. Bunu Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ile de değerlendirdik. Vatandaş kırmızı ete beklediği fiyatlarla ulaşabilsin diye gerekirse süratle Uruguay'dan Brezilya'dan bu büyükbaş hayvan ithalini yapalım talimatını verdim" demişti.

Hayvancılıkla uğraşan çiftçi Hasan Erdal, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'e tarım ve hayvancılık sektöründe yaşadığı sorunları anlattı.

Artan maliyetler ve destek eksikliği nedeniyle büyük zorluklar yaşadığım ifade eden Erdal, şunları söyledi:

"Kendi öz sermayemizle başladık. Ancak 2016-2018 yıllarında karşılaştığımız sıkıntılar halen devam ediyor. Çiftçilik ve hayvancılık adına ne destek ne de iyileşme gördük, durum daha da kötüleşti. Tüm sermayemizi kaybetmemize rağmen hayalimizden vazgeçmedik. Yeniden başlayabilmek için hem yerlerimizi sattık, hem de bankadan kredi aldık, ancak ayrı sorunlarla karşı karşıyayız.

Girdi maliyetlerine yön veremiyoruz. Yem, elektrik, mazot gibi kalemler sürekli zamlanıyor ama süt fiyatlan aynı oranda artmıyor. Sütü sanayiciye veriyoruz, gelir-gider dengesi bozuk. 1 litre sütle 1,5 kilo yem almamız gerekiyor ama şu an mümkün değil.

Bir ineğin buzağısından kazanç sağlamak en az üç yıl alıyor. Bu süreçte yem ve üretim maliyetleri sürekli artıyor. Örneğin, şu anda kesimhanede bir dananın kilosu 330-350 lira arasında, ama markette kıymanın kilosu 600 liraya satılıyor. Vatandaş et fiyatlarının yüksek olduğunu düşünüyor, ancak biz üreticiler bu işten kazanç sağlayamıyoruz."

Gürer ise üreticinin yaşadığı bu sorunların, plansızlık ve yanlış tarım politikalarının bir sonucu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Üretim planlaması yok. Bunun yanında çiftçi büyük ölçüde mağdur oluyor. Hayvancılıkta tam para kazanacak derken ithal hayvan geliyor. Bu da yetmiyor, et ithalatıyla piyasanın dengesi bozuluyor. Üretici, emeğinin karşılığını alamıyor. Et sorununu iktidar yaratıyor. Çözümcü politika yerine ithalci ve yanlış politikalar ile sonun artıyor. Besici kazanamıyor. Vatandaş artan et fiyatı ile sofrasında et yemeği göremez duruma geliyor. Kesimhane fiyatı kasapta markette katlıyor. El değişen et fiyatı zamlanıyor. Et ve süt kurumu piyasayı dengeleyemiyor. Son iki yılda 1 milyon 200 bin baş büyükbaş hayvan ithal edildi. Bunun yanında et ithalatı da yapılıyor ve Cumhurbaşkanlığı verileri- ne göre bu ithalat devam edecek. Böyle olunca bu işi yapan, emek veren üreticiler kazanç sağlayamıyor. Girdi maliyetleri düşmediği için üreticiler her geçen gün daha fazla borca giriyor."