Yeniçağ Gazetesi: Kadınlarını geri bırakan toplumlar geride kalmaya mahkûmdur

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TÜRKİYE, KADIN CİNAYETİ AYIBINDAN KURTULAMIYOR

Anamız, kadınımız, ablamız, kız kardeşimiz, halamız, teyzemiz, hayatımız her şeyimiz dediğimiz kadınlar hep ikinci plana itildi. İstihdamda, eğitimde geri bırakıldı. Bu da yetmedi eşleri, sevgilileri, arkadaşları, anneleri, babaları, kardeşleri tarafından katledildiler.

8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladığımız bugün, istatistikler kadınların içler acısı durumunu ortaya koyuyor. Kadınlarımızın yüzde 5,4'ü okuryazar değil. İş hayatına girebilenlerin sayısı 31,3. Aynı işi yapanlar arasında kadınlar erkeklere göre, yüzde 20 daha az maaş alıyor. Her 5 yöneticiden sadece biri kadın. Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan kadınların oranı %31,5. Sadece bu 2 ayda öldürülen kadın sayısı 68 oldu. Geçen yıl bu sayı 445'ti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2025 Şubat Raporu'na göre, sadece şubat ayında erkekler tarafından 16 kadın öldürüldü, 21 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Rapora göre, öldürülen 16 kadından 3'ü boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile öldürüldü. Bir kadın oğlunun çalışmaması hakkında konuşması bahanesiyle öldürüldü. 12'sinin ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi. 12 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor.

Raporda şunlara yer verildi: Şubat ayında öldürülen 16 kadının 4'ü evli olduğu erkek, 4'ü eskiden evli olduğu erkek, 3'ü oğlu, 2'si eskiden birlikte olduğu erkek, 1'i birlikte olduğu erkek, 1'i babası, 1'i akrabası tarafından öldürülmüştür. Bu ay kadınların %25'i evli olduğu erkek tarafından öldürüldü. Kadınların 11'i evinde, 2'si sokakta, 1'i ıssız bir yerde, 1'i işyerinde ve 1'i okul önünde öldürülmüştür. Bu ay öldürülen kadınların %69'u evlerinde öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların 9'u ateşli silahlarla, 5'i kesici aletle, 2'si boğularak öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların %56'sı ateşli silah ile öldürüldü.

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte, kadınların kazanılmış haklarına yönelik saldırılar hız kazandı. Siyasi iktidar, kadınları aile içinde ikincil bir konuma yerleştirmeye ve evlilik ile çocuk sahibi olma baskısını artırmaya çalışıyor. Bu yaklaşımın en somut örneklerinden biri, 14 Şubat'ta yapılan "Seviyorsan git evlen bence" paylaşımıdır. Ancak kadın haklarının zayıflatıldığı, yoksulluğun her geçen gün derinleştiği bir ülkede öncelik, yurttaşların refahı olmalıdır, evlenmek ve çocuk sahibi olmak değil.

Kadınların aile içinde karşı karşıya kaldıkları sorunlar görmezden gelinirken, mevcut iktidar bu gerçeklikten bihabermiş gibi hareket etmektedir. Oysa veriler, kadınların çoğunun aile içinde şiddete ve baskıya maruz kaldığını göstermektedir. 1 Mart 2024-1 Mart 2025 tarihleri arasında 239 kadın, aile üyesi erkekler tarafından öldürülmüştür. Bu kadınlardan 154'ü evli oldukları erkekler, 26'sı babaları, 22'si oğulları, 27'si erkek akrabaları ve 10'u erkek kardeşleri tarafından öldürülmüştür. Kadınların yaşam güvencesini sağlayamayan devlet, şimdi de aile arabuluculuğu gibi uygulamalarla kadınları bu şiddet ortamında kalmaya zorlamakta ve yeni nesillerin de benzer aile yapıları içinde büyümesini teşvik etmektedir.

Kadınları güçlendirmek yerine aileyi kutsallaştıran bu politikalar, kız çocuklarını da hedef almaktadır. TÜIK tarafından yayınlanan evlenme ve boşanma istatistikleri, kız çocuklarının karşı karşıya kaldığı istismarı gözler önüne sermektedir. 2024 yılında, 16-17 yaş aralığında 9 bin 971 kız çocuğu, yetişkin erkeklerle evlendirilmiştir. Üstelik bu rakamlar yalnızca resmi olarak kayıtlı olanları kapsamaktadır. Oysa ülkemizde küçük yaşta zorla evlendirmelerin yaygın olduğunu ve pek çoğunun resmi kayıtlara yansımadığını biliyoruz.

Hürriyetçi Eğitim Sen de, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" kapsamında 81 ilde, 3 bin 418 kadın çalışanı kapsayan anket çalışması yaptı. Ankete katılan kadınların yüzde 70'i duygusal şiddet ve mobbinge maruz kaldığını ifade ederken, her 10 kadından 6'sı kendini dışarıda güvende hissetmediğini belirtti.