Yeniçağ Gazetesi: Kamu tasarruf paketine erişim yasağı bombası!

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı.

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Gökce: Yasaklanan Instagram YOKSULLAŞAN TÜRKİYE!

Instagram’ın BTK tarafından erişeme kapatılmasının ardından Türkiye’ye günlük maliyetini açıklayan İPA Başkanı Gökce, “Kamuda Tasarruf Paketi’nin toplam boyutu 100 milyar liraydı. Eğer Instagram sadece 52 gün kapalı kalırsa Türkiye tasarruf paketi kadar zarar edecek” dedi.

BİLGİ Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla erişim engeli getirilen Instagram, 48 saatlik yasal süre geçmesine rağmen açılmadı.

Türkiye’de 50 milyondan fazla kullanıcısı olan ve Türkiye’nin e-ticaret hacminde yüzde 10’luk yere sahip Instagram’ın ne zaman açılacağı merak konusu olurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, platformun kapalı kalmasının günlük maliyetinin 1.9 milyar lira olduğuna dikkat çekti.



Sosyal medya hesabından konuya ilişkin “Yasaklanan Instagram, yoksullaşan Türkiye” başlıklı bir açıklama yapan Gökce, “Instagram’ın kapalı kalmasının Türkiye ekonomisine günlük maliyeti: 1,9 milyar lira. ‘Kamuda Tasarruf Paketi’nin toplam boyutu 100 milyar liraydı. Eğer Instagram sadece 52 gün kapalı kalırsa Türkiye tasarruf paketi kadar zarar edecek. Instagram’a konulan yasak en fazla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya ekonomilerini etkileyecek” değerlendirmesi yaptı.

“Önemli bulgular” başlığı altında “Ticaret Bakanlığınca 2024 yılında e-ticaret hacminin 3,4 trilyon Türk lirası ve işlem sayısının da 6,67 milyar adet olacağı öngörülüyor. 2023 yılında inşaat sektörünün gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı yüzde 5,6 iken, e-ticaret hacminin (E-GSYH) GSYH içindeki payı yüzde 6,8 oldu.

Aynı yıl İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya, e-ticaret faaliyetinde bulunan işletmelerin en çok bulunduğu ilk 5 il olarak öne çıktı. En fazla kargo alan il de İstanbul olurken, İstanbul’u Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli takip ediyor. Türkiye’de e-ticaretten en fazla kargo alan ilçe ise Ankara’nın Çankaya ilçesi” bilgilerini paylaşan Gökce, Instagram yasaklarından en çok etkilenecek işletmelerin KOBİ’ler olduğunu yazdı.

“2023 yılında KOBİ’ler e-ticarete yöneldi. Reklam ve pazarlama faaliyetlerini arttırarak işletmelerini büyüttü. Konulan yasakların devam etmesi halinde sermaye birikimi yetersiz olan KOBİ’ler işletmelerini kapatmak zorunda kalacak” diyen Gökce, “ Sonuç” başlığı altında açıklamasını şöyle tamamladı:

“Verilere bakınca şunu soruyoruz: Bu ceza Instagram’a mı verildi, Türkiye’ye mi verildi? Instagram’a erişim yasağı uzadıkça Türkiye ekonomisi yara alıyor, Türk şirketleri daha az satış yapıyor, Türkiye’deki işletmeler zarar ediyor. Bu çağda ölçmeden, tartmadan, hukuk dışı bir şekilde atılan adımların bedelini sadece halkımız öder. Instagram yasağı her gün Türkiye’yi yoksullaştırıyor.”

Bu arada ekonomi alanındaki tespitleriyle öne çıkan Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Instagram’ın

açılmasını istedi.

“Gerekiyorsa tek başıma muhalefet yapar Instagram’ı açtırırım” diyen Demirtaş, “Instagram’da yüzbinlerce kişi müşteri buluyor, yüzbinlerce kişi ticaret yapıyor, binlerce kişi ihracat ilişkisi kuruyor ve binlerce kişi vergi veriyor” diyerek iktidara şöyle seslendi: “Siyaset yapacağım diye tüm sosyal medya kapatılamaz. Açın lütfen, hadi açın!”

Celalettin DEMİRCİ