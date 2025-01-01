Yeniçağ Gazetesi: Kaşıkla verdiklerini, kepçeyle alıyorlar !

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

2025 YILI ZAM YAĞMURU İLE BAŞLADI

GELEN GİDENİ ARATACAK

2024, enflasyon ve hayat pahalılığının halkın üzerindeki etkisini artırdığı bir yıl olarak kayıtlara geçerken asgari ücrete %30'luk artışın reva görüldüğü 2025 yıl, %43,93 olarak açıklanan yeniden değerleme oranı üzerinden yapılan birçok vergi, harç ve ücret zamlarıyla başladı.

Seçim dönemlerinde verilen geçici indirimlerin ardından, 2024 yılı boyunca ardı arkası kesilmeyen fiyat artışları vatandaşın gündeminden düşmedi. Doğal gaz, akaryakıt, kira, eğitim ve temel tüketim ürünlerindeki zamlar, geniş bir alanda hissedilirken bu durum halkın alım gücünü yerle bir etti.

2024 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak açıklandı ve 2025 yılına ait birçok vergi, harç ve ücret düzenlemeleri de bu oran üzerinden artırıldı. Gelir Vergisi Kanunu, Motorlu Taşıt-ar Vergisi (MTV), Harçlar Kanunu ve daha birçok önemli düzenleme Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere, bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında ar- tırılırken gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere, tarifeler ve mükellefterin yararlanacağı istisna tutarları da belli oldu.

Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren vergi artışları ve yeni ücretler, özellikle ehliyet harçları, pasaport ücretleri, cep telefonu IMEI kaydı gibi günlük yaşamı etkileyen alanlarda önemli değişiklikler içeriyor.

Yeniden değerleme oranı ile bazı vergi ve harçlar güncellenirken gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere, tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da güncellendi. Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan maktu had ve tutarlar, yeniden değerleme oranında artırıldı.

Yayımlanan tebliğle 2025 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi belirlendi. Buna göre 2025'te uygulanacak gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 110 bin liradan 158 bin liraya, ikinci dilimi 230 bin liradan 330 bin liraya, üçüncü dilimi 580 bin liradan 800 bin liraya, dördüncü dilim ise 3 milyon liradan 4 milyon 300 bin liraya çıkarıldı. Ücret geliri elde edenlerde ise 870 bin lira olan üçüncü dilim 1 milyon 200 bin lira olarak uygulanacak. İlk gelir dilimi 158 bin liradan başlayan yeni tarifeye göre ücretliler başta olmak üzere tüm gelir vergisi mükellefleri daha geç üst dilimlerden vergi ödeyecek.