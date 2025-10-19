Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

KASIMPAŞA PAZARINDAN İKTİDARA KIRMIZI ALARM

Semt pazarında pahalılık ve yoksulluktan şikayet eden Kasımpaşalılar, ülkeyi yönetenlerin bu feryatlara kulak tıkamasına sert tepki gösterip, "Artık halkın çığlığını duysunlar" çağrısı yaptı.

ERDOĞAN'IN KOMŞULARI İSYANDA

Dünya Yoksullukla Mücadele Günü'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğup yetiştiği Kasımpaşa'nın semt pazarında halkın nabzını tutan ANKA Haber Ajansı şok edici cevaplar aldı. Türkiye'nin yoksullukla mücadele karnesini nasıl değerlendirdikleri ve iktidarın yoksullukla mücadele ettiğini düşünüp düşünmedikleri sorulan vatandaşlar ANKA kameralarına şu açıklamalarda bulundular.

GELİP PAZARLARI BİR DOLAŞSINLAR

Cüzdanlarımız boşaldı. Gitgide daha beterleşiyoruz, iyiye gitmiyoruz. Artık bunu duysunlar. Evvelden diyordu ya Tayyip Erdoğan; artık simit alamıyoruz, pazarda satılan simidi alamıyoruz. Bir de diyorlar enflasyon çok düştü. Verdiği paralarla onlar geçinsin. Böyle olmaz ki, hayatımızı söndürdü. İktidar, bunları duyuyor ama kulağını tıkıyor. Milletin sesini, halkın sesini duymuyor.

AFRİKALILARDAN KÖTÜ DURUMDAYIZ

Gittikçe yoksullaşıyoruz. Eskiden Afrikalıları düşünürken, şimdi artık kendi ülkemizdeki insanları düşünüyoruz. Akşam olup bu tezgahlar kalkınca altına toplanan milleti bir görseniz yürekleriniz acır. O çürükleri, çarıkları toplayıp çocuğuna yemek yapmaya çalışacaklar. Her şey oyu alana kadar, oyu aldıktan sonra kimse kimsenin suratına bakmıyor, aç mısın, susuz musun soran yok.