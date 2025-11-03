Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

KAZIKLANAN TÜKETİCİNİN HAK ARAMASI ZORLAŞIYOR!

Bozuk ve kusurlu ürünler, haksız yere alınan faturalar, iptal edilmeyen hizmet bedelleri gibi yüzbinlerce mağduriyeti engelleyen Tüketici Hakem Heyetleri'nin sayısı azaltılacak.

KARAR GERİ ÇEKİLSİN EYLEMİ

Ticaret Bakanlığı'nım kararıyla yeni yıl itibarıyla 19 ilin 45 ilçesinde Tüketici Hakem Heyetleri kapatılacak. Bu düzenlemeyle ilk etapta Türkiye genelinde Tüketici Hakem Heyeti sayısı 211'den 170’e inecek daha sonra da 90'a düşürülmesi için çalışma yapılacak. Tüketici örgütleri, TÜKON, TÖK, ve TÜKONFED, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda basın açıklamasıyla, buna tepki göstererek, "Hak arama yolları kapatılamaz" dedi.

ADALETE ERİŞİM ZORLAŞACAK

Açıklamada, "Bu Tüketici Hakem Heyetlerinin küçültülmesi anlamına gelmektedir. Bu da tüketicinin uğradığı haksızlıklar karşısında hak araması için başvuru yollarının daraltılması ve adalete erişimin zorlaştırılması demektir. Bu sistem olmasaydı, haksız yere alınan faturalar, bozuk ürünler, iptal edilmeyen hizmet bedelleri gibi binlerce mağduriyet yargıya hiç taşınamayacak, vatandaş sessiz mağdur haline gelecekti" denildi.

ŞİKAYETLER AZALDI MI?

Hakem heyetlerinin yalnız bireysel mağduriyetlerin değil, aynı zamanda tüketim piyasasındaki adaletin ve denetimin de güvencesi olduğu vurgulanan açıklamada şunlara yer verildi: 45 ilçe hakem heyetine yapılan baş-vuru sayısı mı düşmüştür? "İhtiyaç" ölçütü nedir ve kim tarafından belirlenmektedir? Tüketici şikâyetlerinin azaldığına dair somut bir veri var mıdır? Tüketicinin sesi susturulamaz!