Yeniçağ Gazetesi: Kendine yetebilen Türkiye kıtlık ekonomisine geçti!

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KENDİNE YETEBİLEN TÜRKİYE KITLIK EKONOMİSİNE GEÇTİ!

Rekor kıran gıda enflasyonu ile meyvenin lüks, etin ulaşılmaz, sebzenin ise tane ile alınır hale geldiği Türkiye’de vatandaş adeta adı konulmamış bir kıtlık yaşıyor

KİLOYLA DEĞİL TANEYLE ALIYOR

TÜİK’in enflasyon rakamlarıyla, çarşı pazardaki enflasyon arasında uçurum olduğunu belirten CHP’li Bekir Başevirgen, "Halkın sofrası yangın yeri. TÜİK’in makyajlı verileriyle açıklanan enflasyon rakamları mutfaktaki gerçeklikle örtüşmüyor. Bugün artık dar gelirli yurttaş domatesi, biberi, patlıcanı kiloyla değil taneyle alıyor. Taneyle gıda dönemi başladı” diye konuştu

ETİKETİ GÖREN ELİNİ ÇEKİYOR

Türkiye’nin şu anda gıda enflasyonunda tarihe geçecek bir krizi yaşadığına vurgu yapan Bekir Başevirgen şunları söyledi: “Vatandaş açlık sınırının altında boğuluyor. Sofrasına gıda koyamıyor, beslenemiyor. Sebzenin meyvenin etiketini görünce elini geri çekiyor. Bir zamanlar dar gelirlinin protein kaynağı olan tavuk ve yumurta artık erişilemez noktaya geldi.

FİYATA BAKMADAN ALAN YOK

Yumurtanın kolisi 150 lirayı, tavuk etinin kilogramı 100 lirayı aştı. Kırmızı et ortalama 800 liraya dayandı. Dar gelirli yurttaşlar artık ihtiyaçlarına değil, fiyatlara bakarak alışveriş yapmak zorunda. Türkiye artık fiilen kıtlık ekonomisine geçti. Et, balık, tavuk sofraya uğramıyor. İktidar ise üç maymunu oynuyor; vatandaşı görmüyor, duymuyor, konuşmuyor”