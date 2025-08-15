Yeniçağ Gazetesi: Kirli çamaşırlar ortaya döküldü!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

KİRLİ ÇAMAŞIRLAR ORTAYA DÖKÜLDÜ!

CHP Genel Başkan çeşitli görevlerde bulunmuş Mücahit Birinci’nin, İBB soruşturmasında tutuklu Murat Kapki’ye “İftira at, 2 milyon dolar ver, buradan kurtul” dediğini öne sürdü.

DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP’ye doğum günü hediyesi diyerek “İBB borsası” belgelerini paylaştı. Özel, “Bu AK Toroslar çetesinin irtibat içinde olduğu bir avukat arkadaş, tutuklu iş insanı Murat Kapki'ye gider. Bu kişi İBB AKP'deyken de çok iş yapan, çeşitli kamu kurumlarına da iş yapan büyük bir şirketin sahiplerinden biri. Defalarca itirafçılığa zorlanmış. Ama kendisinden istenen ifadeyi vermediği için içeride tutulmuş biri. Bu kişiye AKP’de MKYK üyeliği dahil çeşitli görevlerde bulunmuş Mücahit Birinci denen arkadaş gider” dedi.

TIPIŞ TIPIŞ ÇIKAR GİDERSİN

Özel, “31 Temmuz 2025 günü giden arkadaş Murat Kapki'yle konuşur. Ve Murat Kapki'nin önüne bir buçuk sayfalık ifade tutanağı koyup üstüne de ‘2 milyon dolar vereceksin... Buradan tıpış tıpış çıkıp gideceksin’ der. Olmayan bir buluşmayı olmuş gibi söylemesi, çeşitli kişilerin isimlerini geçirmesini isteyip... 'Hatta kimseye iftira atmam' deyince ‘Makyavelist düşün. Baktın CHP iyiye gidiyor mahkemede kendimi kurtarmak için söyledim' deyip CHP'nin gazabından kendini kurtarırsın’ demiş” ifadelerini kullandı.

İFTİRA ATMASINI SÖYLÜYOR

Özel şunları söyledi: Çağlayan'daki çetenin kontrolünde olmayan avukatları, savcıları, hakimleri baskılamak için ‘Şöyle bir ifade vereceksin’ diyerek ‘ avukat Mehmet Pehlivan'ın bütün Çağlayan'ı emrine aldığını İBB soruşturmasından tutuklu olan Ekrem Başkan'ın avukatı ‘sana söylediğini söyleyeceksin’ diyor. Dünya kadar iddiayla -efendim öyle bir ifade ki basında da kullanılmak üzere- Ekrem Başkan'a Murat Ongun'a dokunan bir ifadeyi vermesi karşılığında 2 milyon doları da verirse olacağını söylüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel'in açıkladığı İBB soruşturmasında tutuklu Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasındaki görüşmeye ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

HSK, ÖZEL’İN DEDİĞİ TARİHTE TOPLANMAZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özgür Özel'in, "HSK’yı olağanüstü toplantıya çağırması" açıklamasına, "HSK ne zaman toplanacağını kendisi takdir eder. Üç sayfalık dilekçenin çok önemli olduğunu söylediler. Basına da verdiler, herkes içinin ne derece boş olduğunu gördü. Yine HSK’ya müracaat etsinler, bahsettikleri iddialar hakkında gerekli incelemeler, araştırmalar yapılır ama HSK, Özel’in dediği tarihte toplanmaz. Onlar kendi gündemlerine hakimdir” diye cevap verdi.