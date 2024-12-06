Yeniçağ Gazetesi: Komisyon toplanmadan asgari ücretli kaybediyor

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KOMİSYON TOPLANMADAN ASGARİ ÜCRETLİ KAYBEDİYOR

TÜİK'in bile aylık gıda enflasyonunu yüzde 5,10 olarak açıklamasına rağmen, Asgari Ücret Komisyonu'na oturacak Türk-İş'in gıdada fiyat artışını yüzde 0.64 olarak belirlemesine tepki: Size kimse zam vermez.

DERİN DONDURUCUDAN ÇIKMIŞ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçiyi temsilen masaya oturacak olan TÜRK-İŞ 15 aylık gıda enflasyonunu 0,64 olarak duyurdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, "Öyle görülüyor ki, TÜRK-İŞ derin dondurucudan çıkardığı verilerle kasım ayı gıda enflasyonunu açıklamış. Çarşıda, pazarda, markette yaşanan fiyat artışlarıyla uyuşmayan bu rakamlar, asgari ücret tespit görüşmeleri öncesinde iktidarın elini rahatlatır ancak emekçiyi daraltır" ifadelerini kullandı.

PATLICAN BİLE REKOR KIRDI

Taşcıer, "Halkın en güvenilir enflasyon ölçütü kendi cüzdanıdır. Cüzdanlar boş. Mutfaklar alev alev diyeceğiz ama kaynayacak tencere yok çünkü son bir ayda marketlerde halkın en çok tükettiği ürünlerden olan patlıcan yüzde 70, kuru soğan yüzde 42,3, patates yüzde 36,3, yumurta yüzde 26,7, ayçiçeği yağı yüzde 9 zamlandı. Sadece son bir ayda emekçinin sofrasından gelen zamlarla 35 adet ekmek, 98 kilo domates eksildi" diye konuştu.

BUNUN ADI TİYATRO OLUR

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de "TÜİK yüzde 5,1 gıda enflasyonu var' diyor ama TÜRK-İŞ yani işçiler adına masaya oturacak kişiler ise gıda enflasyonunu 0,64 bulmuş. Bu rakamı nasıl buldunuz? Siz o masaya niye oturuyorsunuz ? Orada hangi tezi savunacaksınız? TÜİK'in bile onda biri kadar bir enflasyondan bahsedecekseniz size kimse zam vermez. Bunun adı bir tiyatro olur ve bu tiyatronun sonunda kaybeden asgari ücretliler olur" dedi.