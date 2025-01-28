Yeniçağ Gazetesi: Konuşması bitmeden soruşturma başlatıldı

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İmamoğlu’na bir jet soruşturma daha

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün ‘Turpun Büyüğü’ başlıklı basın toplantısı düzenledi. İBB’nin Saraçhane’deki ana yerleşkesinde düzenlenen basın toplantısını çok sayıda gazeteci de takip etti.

Kendisi hakkındaki davalardan İBB kuruluşları ve iştiraklerindeki soruşturmalara, son olarak da Beşiktaş ve Esenyurt belediyelerini hedef alan operasyonlara bilirkişi olarak atanan kişinin ismini paylaşan İmamoğlu için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı anında harekete geçti.

Başsavcılık, İmamoğlu hakkında, soruşturma ve davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İmamoğlu’nun dünkü basın toplantısında, bazı soruşturmalar ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelileri lehine sonuçlanacak şekilde karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği tespit edildiği öne sürülerek, hakkında “yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” ve “adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlarından resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, ayrıca yazılı ve görsel medyada bu yönde söylemlerde bulunanlar için gerekli tespitin yapılarak, soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiği belirtildi.

Savcılık kaynakları, “Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarını canlı yayınlayan medya organlarının soruşturma kapsamında olmadığını, aynı doğrultuda kendisi gibi bilirkişiyi hedef alacak şekilde münferiden yayın yapan medya organlarının soruşturma kapsamında olduğunu” açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu geçen hafta CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’ın gözaltına alınmasını eleştirdiği için kürsüdeki konuşmasından yaklaşık bir saat sonra hakkında soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık dün de yine jet hızıyla bir soruşturma daha açtı. Basın toplantısının ardından soruları yanıtlayan İmamoğlu kürsüden indikten yaklaşık 5 dakika sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan soruşturma başlatıldığı açıklaması yapıldı.

İmamoğlu jet soruşturmaya ilişkin “Zaten mesele tam da bu. Hedef göstermek değil, belge üzerinden tespit yaptık. Ona fokuslanıp, onu mercek altına alacağına hala meseleyi Ekrem İmamoğlu’na çekiyor. Çünkü odağında ve zihninde Ekrem İmamoğlu var. Adalete, savcılık, hakimlik bu tür mercilerin manevi duygusu kimliğini yerle bir edecek bir hareket ve tavır. İyi bir psikoloji değil. Konuları, Ekrem İmamoğlu başka ilgi alanları yok. Bu şehre dair adil bir yargı düzeni oluşmasıyla ilgili dertleri yok. Bırak da bilirkişi açsın benim hakkımda, sen niye bu kadar acele ediyorsun.” tepkisini gösterdi.

ANKA