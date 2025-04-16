Yeniçağ Gazetesi: Konut hayalleri faiz duvarına çarpıyor!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

KONUT HAYALLERİ FAİZ DUVARINA ÇARPIYOR!

"Merkez Bankası faiz indirdi" haberlerinin ardından ev sahibi hayalini gerçekleştirmek için bankalara koşanlar acı gerçekle yüzleşiyor: 2 milyon lira için 5 milyon lira faiz, her ay 3 asgari ücret kadar taksit.

BÜTÇE GELİRLERİ FAİZE GİTTİ

Merkezi yönetim bütçesi, açık üstüne açık veriyor. Martta 261 milyar 466 milyon lira, ocak-mart döneminde 710 milyar 817 milyon lira açık veren bütçeden ödenen faiz de 161 milyar lirayı aştı. Faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 116,3 artışla 161 milyar 243 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Faiz giderleri ocak-mart döneminde ise yüzde 85,2 artarak 463 milyar 950 milyon lira oldu.

EKONOMİ KARA DELİĞE DÖNDÜ

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Gökhan Zeybek, "Ekonomide kara delik açıldı. İcra dairelerine 1 Ocak-12 Nisan arasında UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 4,6 oranında artarak 2 milyon 900 bin oldu. Vatandaşın banka borçları 4,3 trilyonu geçti. Takipteki 4 milyon kişi yıllardır borcunu ödeyemiyor. Bu yılın ilk üç aylık döneminde en az 455 bin 574 kişi işvereni tarafından İşinden çıkarıldığı için İşsizlik ödeneği alabilmek umuduyla İşsizlik Sigortası Fonuna başvurdu" dedi.

AYLIK 65 BİN LİRA

Bir yanda kiralar diğer yanda artan konut fiyatları vatandaşı bunalıma itti. "Hiç değilse bankadan kredi çekip, kira öder gibi ev sahibi olurum. Zaten Merkez Bankası faiz indirdi, daha uygun kredi alabilirim" diye bankaya kosan vatandaş, durumun hiç de öyle olmadığını yaşayarak anlıyor. Kredide nazlanan ve vatandaşın önüne olmadık talepler koyan bankalar, verdiklerine de yüksek faiz uyguluyor. 120 ay vade ile 2 milyon lira veren aralarından devletin de olmak üzere bazı bankaların geri ödemeleri anaparayı 3,5 katı aşarak 7 milyon 725 lirayı buluyor. Üstelik 65 bin liraya ulaşan aylık ödemelerle.

TOKİ DE ÇARE OLMADI

Bazı şanslı kişiler de TOKİ'den ev kazanıyor. Taksitleri 6 ayda bir memur maaşına endeksli zamlarla artıyor. Evi erken biten kira öder gibi 6 ayda bir artan ödemelerle 'hiç değilse evim var diyebiliyor. Ancak TOKİ'ye taksit ödemesine rağmen uzun süre teslim edilmeyenler var. İşten çıktığı ya da geliri azaldığı için sorun yaşayanlar da yasal olmamasına rağmen evlerini devretmek zorunda kalıyor. Son verilere göre TOKİ’ye vatandaşların 70 milyar liralık taksitli konut kredisi borcu bulunuyor. Bir de 2019'dan bu yana ev çıkmasına karşın bir türlü evlerine kavuşamayanlar bulunuyor.

İşte ev kredisinde 120 ay vade için uygulanan faizler;

Garanti Bankası: Faiz oranı yüzde 3,14, aylık ödeme 64 bin 376 TL, toplam geri ödeme 7 milyon 725 bin 86 TL

Halk Bankası: Faiz oranı yüzde 2,59, aylık ödeme 54 bin 326 TL. toplam geri ödeme 6 milyon 519 bin 100 TL

İş Bankası: Faiz oranı yüzde 2,99, aylık ödeme 61 bin 596 TL, toplam geri ödeme 7 milyon 391 bin 438 TL

Ziraat Bankası: Faiz oranı yüzde 3,09, aylık ödeme63 bin 446 TL, toplam geri ödeme 7 milyon 613 bin 520 TL

QNB Finansbank: Faiz oranı yüzde 2,94, aylık ödeme 60 bin 675 TL, toplam geri ödeme 7 milyon 280 bin 956 TL