Yeniçağ Gazetesi: Konut sahibi olmak hayalleri bile aştı!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

Emeklinin ve işçinin konut sahibi olması hayal



TOKİ’ye bağlı Emlak Konut’un açıkladığı dar gelirliye konut kampanyası da hayalden öteye gidemiyor. Hiç evi olmaması şartının aranmadığı bu kampanya kapsamında en düşük taksitler 132 bin liradan başlayacak, 3 ara ödeme ile azalan taksit dolayısıyla taksitler 73 bin liraya inecek.

Türkiye’de ev sahibi olma giderek zorlaşırken, kiracı sayısı da artıyor. Ancak asgari ücretli, emekli gibi dar gelirli kiracıların da yüksek kiralar nedeniyle ev tutma imkanı zorlaşmanın ötesinde imkansızlaşıyor.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB)’nin yaptığı araştırmada mevcut piyasa koşullarındaki en düşük oran olan aylık yüzde 2.79 faizle, 120 ay vadeli kredi çekildiği varsayıldığında, konut değerinin 5 milyon TL’ye kadar olması durumunda yüzde 80, konut değerinin 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olması durumunda ise yüzde 70 oranında kredi kullanıldığı dikkate alındığı zaman İstanbul’da en düşük konut fiyatları Esenyurt’ta görülüyor.

Buradaki en ucuz yeni yapım 2+1 eve sahip olmak için en düşük hane geliri 127 bin TL olmalı. Bu rakama nasıl ulaşıldığını da şöyle anlatalım:

İlandaki en ucuz ev 2 milyon 200 bin TL. Bu evin bedelinin yüzde 80’i için 2.79 faiz ve 120 ay vade ile kredi çekildiğinde aylık ödeme yaklaşık 51 bin TL’ye geliyor. Bir ailenin aylık ödemesinin toplam gelirinin yüzde 40’ını aşmaması gerektiği dikkate alındığında 127 bin TL rakamına ulaşılıyor. İstanbul’da en ulaşılabilir ilçeler sıralamasında Esenyurt’u Beylikdüzü, Başakşehir ve Arnavutköy takip ediyor.

İPA Başkanı Dr. Buğra Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Yoksul vatandaşlarımız çatısı akan, ısınmayan evlerde yaşarken, kamu kaynaklarıyla sermaye sahiplerine lüks konutlar üretiliyor” dedi.

Gökce, Türkiye’nin Avrupa’da en kötü konut kalitesine sahip ülke olduğunu belirtirken, dar gelirli ailelerin yaşanmaz haldeki evlerde yaşamaya çalıştığını söyledi.

Gökce, yoksulluk sınırında yaşayan vatandaşların neredeyse yarısının kötü konutlarda yaşadığını açıkladı. İPA Başkanı Dr. Buğra Gökce, konutlardaki kötü durumu şu şekilde anlattı:

“Halkımız ısınma, barınma gıda gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamaz halde. 2021 yılında Şevkat-Der Türkiye’de 70 bin insanın evsiz olduğunu belirtirken bugün tüm Türkiye’de tahmini 100 bin üzerinde evsiz vatandaşımız olduğu ifade ediliyor. Başını bir çatıya sokamayan vatandaşlarımızın yanında, bir de kötü durumdaki konutlarda yaşamını devam ettirmek zorunda insanlarımız var.”

TOKİ de geçtiğimiz günlerde dar gelirliler için konut kampanyası başlattı. Dar gelirli için başlatılan kampanyada asgari ücretliler ve emekliler öncelikli görülüyor. Asgari ücretin 22 bin 104 lira, en düşük emekli maaşının da 14 bin 469 lira olduğu düşünüldüğünde TOKİ’nin ortak olduğu Emlak Konut’un dar gelirliler için yapacağı konut kampanyasına ulaşmasının imkansız olduğu dikkat çekiyor.

Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz kampanyadaki ödemelerde 3 model açıkladı. Yılmaz’ın açıklamaları şöyle:

"Bu 3 model içinde peşinatsız azalan taksit seçeneği de bulunuyor. Hayallerindeki eve kavuşmak isteyen vatandaşlarımız, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitleri her geçen ay azalarak devam eder. Aylık %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuyoruz.”

Bu kampanya kapsamında en düşük taksitler 132 bin liradan başlayacak, 3 ara ödeme ile azalan taksit dolayısıyla 73 bin liraya inecek.

Orhan ARABACILAR