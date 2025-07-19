Yeniçağ Gazetesi: Koruyun ama milletin parasını israf etmeyin

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KORUYUN AMA MİLLETİN PARASINI İSRAF ETMEYİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ordusu için yapılan harcama tartışma konusu olmaya devam ediyor. Koruma giderleri son dört yılda yüzde 770 artarken, günlük maliyet 40 milyon lirayı aştı

5 AYLIK MALİYET 4 MİLYARI BULDU

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, mayıs ayında Erdoğan’ın korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı 1 milyar 245 milyon 321 bin 733 TL harcadı. Koruma ekibinin, yılın ilk beş ayındaki maliyeti ise 3 milyar 952 milyon 421 bin 135 TL oldu.

TASARRUF ŞATAFATTAN YAPILSIN

Saray korumaları için yapılan harcamayı eleştiren CHP’li Aşkın Genç, “Kamuda tasarruf denilerek emekliye 16 bin 881 TL reva görülürken, Saray korumalarına milyarlar harcanamaz. Tasarruf, halktan değil; israftan, şatafattan ve keyfilikten başlamak zorundadır” diye konuştu

FATURA HALKA ÖDETİLEMEZ

Yapılan Harcamanın anayasaya aykırı olduğunu savunan Genç, “Bir kişinin güvenliği için harcanan milyarların bedelini 85 milyon yurttaş ödüyor. Sosyal hukuk devleti ilkesi, kamu kaynaklarının şeffaf, ölçülü ve halkın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmasını gerektirir” dedi