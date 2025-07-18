Yeniçağ Gazetesi: Kredi çeken emeklinin maaşına haciz gelecek

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KREDİ ÇEKEN EMEKLİNİN MAAŞINA HACİZ GELECEK

Yargıtay’ın aldığı yeni kararla emekli maaşlarının haciz dokunulmazlığı ortadan kaldırıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan kararla bankaların emekli maaşına doğrudan bloke koymasının yolu açıldı

AYLIKLAR BLOKE EDİLEBİLECEK

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu, tüketici kredisi nedeniyle verilen hapis, takas ve benzeri onay ve rıza talimatlarında bankaların emekli maaşına doğrudan bloke koymasının mümkün olduğuna hükmetti. Emeklilerin kullandıkları tüketici kredileri nedeniyle bankalar, emekli maaşına haciz uygulayamıyor ve maaşa haciz koyamıyordu. Bazı bankalar bu işlemleri gerçekleştirse de bankaya yapılan itirazlar sonucunda bloke ve haciz kaldırılıyordu.

EMEKLİNİN RIZASI ARANACAK

Yargıtay ise bu duruma ilişkin farklı pencerelerden bakış açısı getirerek içtihatları birleştirme kararı aldı. Alınan karara göre tüketici kredisi nedeniyle verilen hapis, takas, mahsup ve benzeri onay ve imza talimatları nedeniyle bankanın emekli maaşına doğrudan bloke koymasının mümkün olduğu kararlaştırıldı. Bundan sonraki süreçte emeklinin de rızasının olması halinde bankalar emeklilerin maaşlarına bloke koyma yetkisine sahip olacak.

İMZALANACAK BELGELERE DİKKAT

Emekliler kredi kullanırken imzalayacakları ya da onaylayacakları her sözleşme maddesini dikkatle okuyup onay ve rıza vermemesi gerekecek. Bu durumu da bankanın kabul edip etmeyeceği bilinmese de emekli kişinin paraya ihtiyacı olduğundan dolayı sözleşmeyi imzalaması gerekebilir. Anayasanın 48'inci maddesini dayanak alan Yargıtay, yapılacak sözleşme nedeniyle verilecek rızalar ve onaylarla birlikte emekli maaşlarına bloke konabileceğine hükmetti.