Yeniçağ Gazetesi: Kuldan utanmıyorsanız Allah’tan korkun bari

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ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ YÜZDE 66,79 ALTINDA KALDI

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi'nin (BES-AR), ekim ayına ait açlık ve yoksulluk verilerine göre asgari ücretliler açlık sınırının yüzde 66,79 altında kaldı.

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR) ekim ayına ait açlık ve yoksulluk verilerini açıkladı. Buna göre, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı (açlık sınırı) Ekim 2024 için 28 bin 358 lira oldu. Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı kısacası yoksulluk sınırı 77 bin 751 lira olarak kayıtlara geçti.

BES tarafından yapılan açıklamada "2024 yılında da 17 bin 002 lira alan asgari ücretli 28 bin 358 lira olan açık sınırının yüzde 66,79 altında ücret alarak sadece karnını doyurabilmektedir" denildi.

"Büro Emekçileri Sendikası olarak tüm kamu emekçilerine, asgari ücretlilere, emeklilere insanca yaşayacak bir ücret talebimizi ısrarla tekrarlıyoruz" denilen açıklamada şunlar sıralandı:

Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 945 lirayı geçti. 2024 yılında da asgari ücret açlık sınırının altında kaldı.

Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının yüzde 75-80'ini kiraya ödemek zorunda kalıyor. Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için öğrenci evi gibi 3 ya da 5 kişi bir arada yaşamak zorunda kalıyor.

BİR YIL İÇİNDE MİLYONER SAYIMIZ 578 BİN ARTTI

Milyoner sayısında bir yılda büyük artış... Bir yıl içinde 577 Bin 996 milyonerimiz daha oldu. Bir yanda 12 bin 500 lira emekli maaşı bir yanda da 17 Bin 2 liralık asgari ücretli... Bunun yanında ise milyoner sayısı her geçen gün artıyor. Zenginle fakir arasındaki uçurum farkı da açılıyor.

Türkiye'de Ağustos 2023'teki milyoner sayısı 1 Milyon 106 bin 977 olarak açıklanmıştı. Aradan bir yıl geçti, milyoner sayısı 577 bin 996 kişi daha artarak, toplam milyoner sayısı 1 Milyon 684 bin 933 kişiye yükseldi. Bankalarda 250 Bin lira ile 1 Milyon lira arasında mevduat hesabı bulunan kişi sayısı ise 990 bin 556 kişi daha arttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nın açıkladığı verilere göre son bir yılda bankalarda mevduatın büyüklüğü 4,2 trilyon lira yükseldi. Bu artışın 3,4 trilyon liralık kısmı 1 milyon TL üzeri hesaplardaki büyümeden kaynaklandığı görüldü.