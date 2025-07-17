Yeniçağ Gazetesi: Kuru ekmek yemek bile dar gelirliye lüks oldu!

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KURU EKMEK YEMEK BİLE DAR GELİRLİYE LÜKS OLDU!

Ekmek üzerinden yapılan hesaplama asgari ücretin alım gücünün 6 ayda kar gibi eridiğini gözler önüne serdi. Yıl başından bu yana asgari ücretlinin sofrasından 295 ekmek eksildi.

MİLYONLAR GEÇİM SIKINTISINDA

Asgari ücretin enflasyon karşısında alım gücünün azaldığına dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Ekmek gibi temel bir gıdayı bile almakta zorlanan milyonlar var" dedi. Gürer şöyle konuştu: "Asgari ücretli vatandaş, yılın başında maaşıyla bin 768 adet ekmek alabiliyorken, Temmuz ayında bu sayı bin 473'e düştü. Vatandaşın sofrasından 295 ekmek azaldı. Ekmek üzerinden yapılan hesaplama-da dahi asgari ücretin altı ayda alım gücü önemli ölçüde eridi.

VATANDAŞIN ALIM GÜCÜ AZALDI

2025 yılı Ocak ayında asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlenmişti. Aynı dönemde bir ekmek 12 lira 5 kuruşa satılıyordu. Bu durumda asgari ücretli maaşıyla bin 768 adet ekmek alabiliyordu. Temmuz ayı itibarıyla ekmeğin fiyatı 15 liraya yükseldi. Asgari ücret ayrı kaldığı için artık sadece bin 473 ekmek alınabiliyor. Kağıt üzerinde asgari ücret aynı ama vatandaşın alım gücü eriyor. 295 ekmek, bir ailenin bir ay boyunca tükettiği ekmek demek. Bu, sofradaki yokluğun, açlığın göstergesidir.

FİYATLAR ARTTI, MAAŞLAR AYNI KALDI

Her gün zam, her gün hayat pahalılığı... Ama maaş aynı. Böyle bir denklemde yaşamaya çalışmak yoksulluğu derinleştiriyor. Belediye Halk ekmek önün de kuyruğa girip fırına göre bir kaç liraya daha düşük ekmek alabilir miyim diyen yurttaşlarımız ekmeğini dahi kısmak zorunda bırakıldı. Ülkede beş milyona yakın insan sosyal yardım alırken, 15 milyon emekli geçim sıkıntısı çekerken, asgari ücret açlık sınırı altında bırakılarak sağlıklı beslenmesinin dahi önüne geçilmektedir.