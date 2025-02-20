Yeniçağ Gazetesi: Liderlere lokum yerine TOGG hediye ettik

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LİDERLERE LOKUM YERİNE TOGG HEDİYE ETTİK

Son Asya gezisinde de itibardan tasarruf olmaz siyasetini sürdüren Erdoğan milletin kesesinden yaptığı ağalıkla böyle övünüp muhalefete yüklendi.

VİZYONUMUZU ANLAYAMAZLAR

Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretle-rinde devlet başkanlarına elektrikli Türk otomobili Togg armağan etmesi dolayısıyla yapıdan tartışmalara tepki gösteren AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan muhalefeti hedef aldı. "Şarap tatmak veya parti düzenlemek için Avrupa'ya gidenlerin, bizim 360 derecelik dış politika vizyonumuzu anlamalarını zaten beklemiyorum" diyen Erdoğan şöyle konuştu:

MUHALEFETİMİZ RAHATSIZ OLDU

Ziyaretimizde muhataplarımıza yeni Türkiye'nin sembollerinden biri haline gelen elektrikli otomobilimiz Togg'u hediye ettik. Liderlere lokum yerine Togg hediye etmemizin ülkemizdeki muhalefeti rahatsız ettiği görülüyor. Düşünün öyle bir ruh halindeler ki Türkiye'nin dünyadaki rolüne dair övgü dołu sözlere itiraz, rakiplerimizden önce muhalefet partilerinden geliyor.

DIŞ POLİTİKA ALGILARI YANLIŞ

Kendi çapsızlığını, Türkiye'nin çıkarlarının önüne koyan sığ bir zihniyetle muhatabız. Dış politikayı sadece Batı'yla ilişkiler kurmak olarak algılayan çapsızlara şunu hatırlatmak isterim, bu işler her şeyden önce vizyon, tasavvur ve ufuk meselesidir. Kendi ülkelerine miyop bakanlar gerçeği göremese de Asya'dan Afrika'ya tüm mazlumlar Türkiye'nin ne yapmaya çalıştığının bilincindedir.