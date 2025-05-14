Yeniçağ Gazetesi: Lozan konusunda derin sessizliğe büründüler!

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LOZAN KONUSUNDA DERİN SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜLER!

AKP, MHP ve DEM Parti, PKK bildirisinin ardından birbirlerini şükran ve teşekkür yağmuruna tuttu. Ancak ortadan kaldırılması istenen Türkiye'nin tabusu olan Lozan Antlaşması'na ilişkin suskun kaldılar.

MUHATAPLARINA SORUN

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanımıza, PKK'nın kurucu önderi Abdullah Öcalan'a, İmralı DEM Parti-Kandil arasında temas ve görüşme trafiğini yürüten heyetlere teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" açıklamasının ardından DEM Parti Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan, "Bahçeli'nin yapıcı yaklaşımını yürekten desteklediğimi belirtmek istiyorum. Teşekkür ediyorum" diye karşılık verdi. Ancak, bölücü örgütün Lozan Antlaşması'nın ortandan kaldırılmasına yönelik çıkışına yönelik ne AKP, ne de MHP'den açıklama gelmedi. Tuncer Bakırhan ise Lozan sorusunu "Sanırım bu süreç ilerlerse muhataplarına gidip bu soruyu sorabilirsiniz" diye geçiştirdi.

DERVİŞOĞLU, LOZAN PARKI'NDA

"Bir terör örgütü, Lozan'a karşı zafer ilan ediyorsa, Türk devletini ve bu süreci yönetenler kalkışmanın failleri olmaktan kaçamazlar" diyen İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ise partisinin grup toplantısını bugün Ankara Lozan Parkı'nda gerçekleştirecek. CHP'den ardı ardına "Bu konunun tartışılması bile kabul edilemez. Lozan Antlaşması kırmızı çizgidir, çıkışları gelirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Lozan Antlaşman ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kaza lan vatanın tapusudur; bu topraklarda bir arada yaşamanın teminatıdır. Hiçbir şartta, ve koşulda bu gerçek tartışma konusu yapılamaz" diye konuştu.

HANGİ ÇIKAR UĞRUNA MASADA?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise "İstiklal Savaşı'nı verdiğimiz, Sevr Antlaşması'nı yırttığımız; emperyalist güçleri, Lozan Antlaşması'nı imzalamaya zorladığımız ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğumuz için özür dilememiz bekleniyor” açıklamasında bulundu. Muharrem İnce de "Herkesten fazla terörün bitmesini ve barış ikliminin gelmesini istiyoruz. Ancak kapalı kapılar ardında kiminle, neyin pazarlığını yap tınız? Bunu bilmek hakkımız. On binlerce vatan evladının kanı yerdeyken; şehitlerimizin hatırasını, Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını, Lozan hangi çıkarlar uğruna masaya sürdünüz" diye konuştu