Yeniçağ Gazetesi: Meclis Komisyonu’nda yumruklu zeytin savaşı

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MECLİS KOMİSYONU’NDA YUMRUKLU ZEYTİN SAVAŞI

AKP'nin zeytinlik alanlarda madencilik yapılmasının önünü açabileceği gerekçesiyle yoğun tepki çeken yeni yasa teklifi, iktidar ve muhalefet milletvekillerini karşı karşıya getirdi.

ÇEVRECİLER İÇERİ ALINMADI

Enerji, ulaşım ve madencilik gibi sektörlerde de yatırım süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan, zeytinlikleri madencilik faaliyetlerine açacak olması nedeniyle eleştirilen ve kamuoyunda "Süper İzin" olarak anılan torba kanun teklifi görüşmeleri öncesinde çevrecilerin komisyona alınmamasına muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. Milletvekillerinin komisyon kapısında beklediği sırada içeri girmeye çalışan Komisyon Başkanı Mustafa Varank ile CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan arasında tartışma yaşandı. Varank, "Burada toplantı yapacağız. Düzeni sağlamak zorundayım. Burası bölücülük yapma yeri değil. Çık şuradan, terbiyesizliğe bak" dedi.

VEKİLLER ARASI ARBEDE

Varank, salona girmek istediğini belirterek kapıda bekleyen CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ı itti. İkili arasındaki itişme diğer milletvekillerinin de tartışmaya girmesinin ardından büyüdü. AKP'li milletvekilleri kapıda görevlilere destek verip CHP'li vekillere fiziki müdahalede bulununca ortam gerildi. Salon kapısında yaşanan arbedede yumruklar havada uçuştu. Sanbal, Varank'a "Tam bir ahlaksızsın sen" diye bağırdı. AKP'li Başkan Varank ile salona gitmek isterken muhalefet milletvekillerini iten AKP Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ile CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı arasında da sözlü gerilim yaşandı.

SIRALARA VURARAK PROTESTO

Varank ile birlikte salona girmek isteyen AKP Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ile CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı da gerginlik yaşadı. Arpacı, Hatipoğlu'na "Sen bir milletvekiline nasıl yumruk atarsın? Otur yerine" diye tepki gösterdi. Tartışma komisyonda da devam etti. Başkan Varank'ın kararını muhalefet milletvekilleri sıralara vurarak protesto etti. Varank'ın muhalefet milletvekillerine "Komisyon üyesi olmayan milletvekilleri danışmanlarını çıkartırsa ben de onların yerine ziyaretçileri alırım" demesi üzerine CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, "Ben milletvekili olarak çıkıyorum. Yerime bir vatandaşı alın" dedi.