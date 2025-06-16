Yeniçağ Gazetesi: Mera ve zeytinliklerde yağmaya kapı açılıyor

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MERA VE ZEYTİNLİKLERDE YAĞMAYA KAPI AÇILIYOR

Tarım alanlarının inşaata açılmasının ardından, bu kez zeytinlik, mera ve ormanların enerji ve maden yatırımlarında ÇED raporu bile aranmadan kullanılabilmesi için harekete geçildi.

YÜZDE 85 İNDİRİM

Dünya nefesini tutmuş Israil'in İran'a yönelik saldırılarının ardından yaşanan gelişmeleri izlerken, iktidar, Meclis'e dikkat çeken 21 maddelik bir torba teklif sundu. Torba teklife göre, enerji, ulaşım ve madencilik gibi sektörlerde yatırım süreçlerini hızlandırma amacıyla meralar, ormanlar ve zeytinliklere el konularak, kamulaştırılabilecek. 31 Aralık 2030'a kadar işletmeye girecek yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin izin, kira ve irtifak işlemlerinde de yüzde 85 indirim uygulanacak.

SÜPER İZİN YETKİSİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Teklifin özü şudur: Doğal varlıkları stratejik yatırım kılıfıyla yağmaya açmak, bürokratik ve hukuki dene timi kaldırmak, yerel halkın karşı çıkma hakkını yok saymak, kamu yararı adı altında özel çıkarları yüceltmek. Bu yasa ormanları, zeytinlikleri, meraları sınırsız müdahaleye açmaktadır. ÇED süreçlerini işlevsizleştirmektedir. Enerji ve maden projelerine süper izin yetkisi tanımaktadır. Yerel yönetimlerin, yurttaşların, üreticilerin söz hakkım ortadan kaldırmaktadır" dedi.

MÜCADELE ÇAĞRISI

Acele kamulaştırmayla halkın mülkiyetine el koymanın yasallaştırılmasının amaçlandığını söyleyen Adem, "Bütün bu maddeler, savaşsız bir ülkenin savaş görmüş kadar hasar almasının önünü açmaktadır. Bu, bir imzayla atılan bombadır. Meraların enerji bahanesiyle yağmalanması, gıdada dışa bağımlılığın artması, hayvancılığım bitmesi demektir" ifadelerini kullandı. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği de bir açıklama yaparak tüm kuruluşları bu yasa teklifinin geçmemesi için topyekün mücadeleye çağırdı.