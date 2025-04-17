Yeniçağ Gazetesi: Meyve ve sebze fiyatları karşısında donacağız

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ZİRAİ DON ÜRETİCİYİ DE TÜKETİCİYİ DE VURDU!

Türkiye'de etkili olan soğuk hava sonrası yaşanan zirai donun yarattığı tahribat ortaya çıktı. 65 ilde neredeyse tüm meyve ağaçlar ve sebzeleri vuran felaketin tüketiciyi de etkileyeceğine işaret den TZOB Başkanı Bayraktar, üretici kayıplarının karşılanması için fon oluşturulmasını istedi.

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, çiçeğe durmuş meyve ağaçları ve sebze bahçelerini vurdu. Birçok bölgede başta elma, üzüm, kiraz ve kayısı olmak üzere meyve üretimi büyük darbe aldı. Bazı bölgelerde zarar oranı yüzde 100'e ulaştı. Üreticiler destek beklerken, tüketici de fiyatı yükselecek meyve ve sebzeye ulaşmakta zorlanacak.

Felaketin boyutlarını Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar açıkladı. Türkiye'nin birçok bölgesinde, tarımsal üretimi olumsuz etkileyen afetin 65 ildeki zirai faaliyetleri olumsuz etkilediğini belirten Bayraktar, "10-13 Nisan'da hava sıcaklıklarının eksi 15'lere kadar düşmesiyle ülkemizin birçok bölgesinde zirai don yaşandı ve tarımsal üretimde büyük zarar meydana geldi. İlkbaharın son donları, hemen her sezon çiftçilerimizin korkulu rüyası oldu. 65'ten fazla ilimizde etkili olan don afeti, şüphesiz ki son yıllar-da tarımı etkileyen en büyük doğal afetlerden biri oldu" dedi. Yaşanan felaketin yalnızca çiftçileri değil, tüketicilerimizi de doğrudan etkileyeceğini vurgulayan Bayraktar, yalnızca şubat ayından bu yana 3 büyük don hadisesi gerçekleştiğini belirtti. "Şubat ayında Mersin, Adana ve Hatay başta olmak üzere birçok ilimizde yaşanan zirai don meyve bahçelerini vurdu. Mart ayında Manisa başta olmak üzere Ege Bölgesi'ndeki birçok ilimizde yaşanan don üzüm bağlarına zarar verdi.

Bu yaralar tam olarak sarılmadan gelen ve neredeyse tüm ülkeyi etkileyen don hadi sesi, tarımsal üretime darbe vurdu" bilgisini paylaşan TZOB Başkanı, bölgelerde zarar gören meyve ve sebzeleri şöyle sıraladı: "Yaşanan zirai don afetiyle birlikte birçok dikili ve ekili üründe zarar meydana geldi. Malatya ve Kahramanmaraş'ta, başta kayısı olmak üzere ceviz, kiraz, üzüm, elma ve diğer meyveler, bunlara ek olarak şeker pancarı, çerezlik ayçiçeği ve yem bitkilerinde; Karadeniz Bölge-si'nde, fındık ve çay başta olmak üzere kivi, hurma ve diğer meyvelerde; Ege Bölgesi'nde, başta üzüm olmak üzere zeytin, incir, elma, ceviz, kiraz, ayva ve di-ğer meyvelerde; Marmara Bölgesi'nde şeftali, ahududu, armut, sofralık zeytin, incir, kivi, nektarin, erik, kiraz, elma, ayva ve fındık gibi meyveler ile bazı ekili alan-larda; Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Antep fıstığı, badem, ceviz, nar, Trabzon hurması, dut ve diğer meyvelerde; Iç Anadolu Bölgesi'nde, elma, armut, ayva, ceviz, kiraz, üzüm gibi meyveler ile bazı ekili alanlarda; Akdeniz Bölgesi'nde ise karpuz, patates, narenciye ve sebzelerde zarar meydana geldi."

Bu ürünlerin birçoğunun ülkemizin gururu olan ihracatın vazgeçilmezi olduğunu kaydeden Bayraktar "Don zararının ülkemizin gıda güvencesini sekteye vurmaması ve fiyatları artırmamasını umut ediyoruz. Dondan etkilenen ürünlerin bir kısmında zararın boyutu yüzde 100'lere ulaşmış durumda. Kesin zarar oranları ise ancak hasar tespit çalışmalarının bitmesinin ardından netleşecek" dedi. Bazı bölgelerde kar yağışı ve zirai don riskinin devam ettiğini vurgulayarak, bu bölgelerde yaptıkları sahada çalışmaların ardından elde edilecek verileri kamuoyuyla paylaşacaklarını belirten Bayraktar, şunları söyledi: "İklim değişikliğinin de etkisiyle doğal afetlerin sayısı yıldan yıla artıyor. 2014 yılında 500 olan doğal afet sayısı 2024 yılında bin 257'ye çıktı. Doğal afetlerin yalnızca sayısında değil şiddetinde de artış gözlemliyoruz. Yaşadığımız don olayı 4 gün sürdü ve halen daha don riski devam eden yerler var. Sezona zaten borçla başlayan ve tek geçim kaynağı tarımsal üretim olan çiftçilerimiz, doğal afetler sebebiyle telafisi zor zararlarla karşı karşıya kaldı. Tarımsal üretimin devamlılığı ve kırsaldan göçün önlenmesi için don afetinden zarar gören tüm çiftçilerimizin zararlarının karşılanması amacıyla bir fon oluşturulmalı, çiftçilerimize nakit yardımı ve girdi desteği verilmelidir, bankalara ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan tüm borçları faizsiz olarak ertelenmeli ve yeni kredi imkanları açılmalı."