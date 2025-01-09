Yeniçağ Gazetesi: Millet acından ölüyor O 'boykot edin' diyor!

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Erdoğan'ın boykot çağrısına vatandaştan ‘AÇIZ’ yanıtı

Vatandaşlardan sık sık sabır isteyen AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak yaptığı “boykot” çağrısı Şehremini Salı Pazarı'nda halka soruldu. "Markete gitmeyelim mi? Yemeyelim mi” diye soran bir vatandaş "Millet acından zaten ölüyor” tepkisini gösterdi

EMEKLİLERE yüzde 15,75’lik enflasyon farkı, asgari ücrete de yüzde 30’luk zammı yeterli gören Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025'in ilk kabine toplantısının ardından "Enflasyonda iyi bir noktadayız. Pahalı ürün satanları dize getirecek en etkili yöntemlerden birisi, hiç şüphesiz boykottur" diyerek yaptığı “boykot” çağrısına vatandaşlar tepki gösterdi.

ANKA’nın İstanbul’un göbeğindeki Şehremini Salı Pazarı'nda mikrofon uzattığı bir vatandaş, bu çağrıya "Yerlerde sürünüyoruz" yanıtını verdi. Bir vatandaş, "Şöyle bir halkın içine çıkıp, gezmesi lazım. Yerlerde sürünüyoruz" derken; sıkı bir AKP’li olduğunu söyleyen vatandaş da “Gerçekten gidişat iyi değil. Şu an kriz var. En mantıklı olarak şunu düşünürsek, asgari ücretimiz belli, ama kiralar 20 bin liradan aşağı değil. Bu millet ne yiyecek ne içecek, faturalarını nasıl karşılayacak? Zenginin daha çok zengin, fakirin de daha çok fakirleştiğini görüyoruz. Erdoğan'a buradan sesleniyorum, Cumhurbaşkanı’na sonsuz saygım var ama bunun önüne geçilmesi lazım. Bu bir vebal" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın pahalı ürün satanlara yönelik boykot çağrısına yanıt veren bir vatandaş ise, "Onu baştakilerin yapması lazım. Cumhurbaşkanı’nın el koyması lazım. Bu halkla bir ilişkisi yok" dedi. "Biz onlara oy verdik, onlar da bu şekilde halkı cezalandırıyor" diyen bir vatandaş da "Enflasyonla mücadelede iyi bir noktada olunduğunu hiç düşünmüyorum. Enflasyon yüzde 100. Biz onlara oy verdik. Onlar da bu şekilde halkı cezalandırıyor. Millet acından zaten ölüyor, alamıyor ki zaten. Neyine enflasyonla biz mücadele edeceğiz, devlet edecek. Suriyeliler bizi batırdı, Türkiye'nin ekonomisini batırdı Suriyeliler" tepkisini gösterdi.

Bir pazarcı esnafı ise Erdoğan'ın çağrısına, "Boykotla enflasyon düşmez. Enflasyon üretimle düşer" şeklinde karşılık verdi. Pazarda bot satan bir esnaf ise satışların durduğunu ,hem esnafın hem vatandaşın perişan durumda olduğunu ifade ederek, vatandaşın simit dahi alamadığına şahit olduğunu belirtti. Vatandaşların değerlendirmeleri şöyle:

Fatma Yaşar: Neymiş biz protesto edecekmişiz. Aç mı kalalım? Markete gitmeyelim mi? Yemeyelim mi? Zaten üstümüzü başımızı almıyoruz; bir tek yeme içme, o da ölmemek için. Onu da bize çok görüyorlar yani. Gırtlağımızı daha sıksınlar bakalım ne olacak? Nasreddin Hoca'nın eşeği vardı, aynen o meseleye dönüyor."

Esat Gül: Bence yanlış. Şöyle bir halkın içine çıkıp, gezmesi lazım. Enflasyon yüzde 43'lerde falan dendi. Yüzde 43 olabilir mi? Yerlerde sürünüyoruz. Koca pazarda, 100 liralık bir zeytin aldım. Ben cebime bin lira koyup anca o şekilde bir şeyler alabilirim. O da yok zaten.

Kamil Kalyoncu: Hiç aynı fikirde değilim. Her şey ateş pahası olmuş. Yılbaşından önce 50 lira olan salatalık bile 70 lira olmuş. Verdikleri 12 buçuk lira emekli maaşı.

Serber Yüksel: İnsanlar açlıktan geberiyor. Canım balık istedi, alıp yiyemiyorum. Kızım şu anda lise 1'e gidiyor, iki haftadır okulu bıraktı. Gitmek istemiyorum anne diyor. Çocuk kitap istiyor, pahalı, alamıyorum.

Zeki Aydın: İnanın fiyatlara yetişemiyoruz artık. Bu insanlar nasıl geçiniyor? Biz muhasebe okuduk, bu işin içinden çıkamıyoruz. Birisi gelse de şu ay sonunu nasıl getirdiğini anlatsa da biz de ona göre kendimize bir yol çizsek. Bugün emekliye verilen zamma baktık, 14 bin 469 lira. Asgari ücret 22 bin lira. Nasıl geçinilir bu parayla, hiç mi düşünmüyorlar bunu? Gelecekte de bir ümit yok, en kötüsü de bu.

Necmi Aktaş: Daha da çok pahalılık var. Cumhurbaşkanımıza, iki dönem oy verdim, ondan sonra vermedim. 2 dönem çok iyiydi. Ondan sonra yandaşa çalıştı. Yandaşlarını zengin etti. Biz bundan çok rahatsızız.

Hüseyin Rasim Terzioğu (pazarcı esnafı): Vatandaş gerçekten perişan. Sabah görüyorum burada. Gücü yok 15 TL'ye simit almaya. Simit alan yok. Biz burada yemeğimizi zor çıkarıyoruz. 5-6 haftadır durumumuz çok kötü, haddinden fazla kötüye gidiyoruz. Esnaf sıfırdan da sıfır. Bir saat sonra eve gideceğiz, hiçbir şey yok.

Beril Kaleli (ANKA)