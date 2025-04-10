Yeniçağ Gazetesi: Millet bir kuyruktan bir diğerine giriyor!

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ANKARA'NIN GÖBEĞİNDE UCUZ YUMURTA KUYRUĞU

Her geçen gün düşen alım gücüyle daha da derinleşen geçim sorunu vatandaşları ucuz gıda kuyruklarına mecbur bırakıyor. Uygun fiyata et, ekmek kuyruklarının ardından "ucuz yumurta" kuyruğuna da giren vatandaşlar "Sürünerek yaşıyoruz" diye isyan etti.

Türkiye’de ekonomik kriz sürekli derinleşirken, özellikle emekli kesim nasıl geçineceğinin hesabını yapıyorlar. Açlık sınırının altında maaş alan emekli ve asgari ücretliler çarşı pazara akşam saatlerinde çıkıp çürük çarık sebze meyve alıyor, market market dolaşarak bütçelerini denkleştirmeye çalışıyor.

Milyonlarca yurttaşın karnını ancak sosyal yardımlar ile doyurabildiği Türkiye'de derinleşen hayat pahalılığı, bu kez Ankara'daki ucuz yumurta kuyruğu manzarasıyla kendini gösterdi. Sabahın erken saatlerinde Kızılay'da uygun fiyata yumurta satan Adalet Bakanlığı bünyesindeki İşyurt Kurumu Satış Mağazası önünde "ucuz yumurta" için sıraya giren vatandaşlar, "Hayatımız market market gezmekle geçiyor. Bizi bu hale getirenler utansın" diyerek yaşadıklarına isyan etti.

Saat 09.00'da açılan mağazanın önüne sıraya girebilmek için gelen erkenden gelip sıraya giren vatandaşlardan Medine Demirtaş, geçim sıkıntısı çektiklerini belirterek "Ucuz ve taze olduğu için burayı tercih ettik. İki saattir kuyrukta bekliyoruz. Tek emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz. Evimiz olmasa daha perişan oluruz. Eskiden güzeldi, paramız vardı. Hiç böyle olmuyordu. Buradan çıkıp Halk Ekmek'ten ekmek alacağım. Sonra da Başkent Market'e gidip bulursam et alacağım. Hayat böyle geçiyor. Verdikleri parayla bizi bu sırada bekletenler utansın. Biz ne utanacağız?" diye dert yandı.

Medine Demirtaş'ın eşi Selçuk Demirtaş ise, "Emekliyiz, geçinemiyoruz. Mecburen burada bekliyoruz. Nereden ucuz alabiliriz' diye sabah kalkıp market market geziyoruz. Bütçemize uygun yaşamaya çalışıyoruz. Sürünerek yaşıyoruz, insan olarak yaşamıyoruz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Memur emeklisi olduğu ve 19 bin 500 lira maaş aldığını söyleyen bir vatandaş ise 4 sene önce krediyle ev aldığını ama taksitlerini ödeyemediğini söyledi. Mamak'tan Kızılay'a ucuza yumurta almak için geldiğini belirten emekli vatandaş "Eskiden tek maaşla geçiniyordum. Şimdi oğlum asgari ücretle çalışıyor, benim de emekli maaşım var ama geçinemiyoruz. Tek başıma oğlumu da okuttum, geçimimi de sağladım ama şimdi iki kişi çalışıp geçinemiyoruz" diyerek yaşadıklarına isyan etti.

Emekli Canan Aktura, "İdare etmeye çalışıyoruz, kuyrukta beklediğimize göre artık durumumuzu siz anlayın. Yumurta dışarıda 30'lusu 250, burada 130 lira. Durum böyle olunca kuyruğa razıyız" diye konuşurken, bir vatandaş ise "Hayat çok güzel o yüzden buradayız. Böyle sürünerek geçiniyoruz işte" diyerek tepki verdi. Başka bir vatandaş "Emekliyim ama yetmiyor. Buraya gelmeye mecburum" ifadelerini kullanırken emekli bir vatandaş "Yaşam koşulları elverişsiz. 14 bin 500 lirayla nasıl geçinilebilir" diye sordu. "Nerede kuyruk varsa oraya gidiyoruz. Geçinmeye çalışıyoruz. Zaten buradakilerin hepsi emekli" diyen bir başka vatandaş ise şöyle devam etti: "Zam gelmiş geçen hafta 130 liraydı şimdi 150 lira olmuş. Geçim çok güzel. Anlayın bundan. Korkudan konuşamıyoruz. Yoksa konuşacak çok şey var..."