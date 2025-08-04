Yeniçağ Gazetesi: Millet borçlanarak yaşamaya çalışıyor

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MİLLET BORÇLANARAK YAŞAMAYA ÇALIŞIYOR

Ekonomik olarak iyi durumda olduğunu belirten vatandaşların oranı yüzde 4,2’lere düşerken, her 10 kişiden 8’i “Geçinemiyorum, borçla yaşamak zorundayım” diyor

ENFLASYON AÇIKLANACAK

İktidarın ekonomide pembe tablolar çizmesi, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyonu düşük göstermesi, vatandaşın yaşadığı ekonomik gerçekleri yansıtmıyor. Çarşıda, pazarda ‘Geçinemiyoruz’ çığlıkları yükseliyor. Bu durum yapılan anketlere de yansıyor. Açıkladığı verilerle emekli ve memura düşük zamma neden olan TÜİK’in bugün açıklayacağı enflasyon rakamları öncesi ASAL Araştırma, Temmuz ayı anketini açıkladı.

YAŞAM SAVAŞI VERİYORLAR

Anket sonuçlarına göre, vatandaşların yüzde 82,4’ü geçim sıkıntısı yaşadığını belirtti. Ankete katılanların yüzde 53’ü “Zar zor geçindim” derken, yüzde 29,4’ü “Hiç geçinemedim, borçlandım” yanıtını verdi. Vatandaşların sadece yüzde 9,5’i ‘Ekonomik olarak zorluk yaşamadım’, yüzde 4,2’si de “Geçindim ve kenara para da ayırabildim” dedi. Bu sonuçlara göre her 10 kişiden 8’inin geçim sıkıntısı içinde yaşam savaşı verdiği ortaya çıktı.

KART BORÇLARI ÖDENEMİYOR

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre de vatandaşların yüzde 26,9’u kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyebildiğini, yüzde 4,5’lik bir kesim ise hiç ödeyemediğini belirtti. Katılımcıların yüzde 29,2’si geçtiğimiz ay birinden veya bir kurumdan borç, avans, veresiye alışveriş veya banka ek hesabından ödünç para aldığını belirtti. Vatandaşları büyük bölümü durumlarının iyiye gideceğini düşünmüyor.