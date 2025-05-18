Yeniçağ Gazetesi: Millet geleceğe dair umudunu kaybetti

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MİLLET GELECEĞE DAİR UMUDUNU KAYBETTİ

10 kişiden 7’sine göre ekonomide durum felaket. Vatandaşların yüzde 60’ı “Gelirim giderimi karşılamadı” derken, bu kötü gidişatın devam edeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 53 oldu.

Kötümserlik giderek artıyor

İPA’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 51,74 artarak 90 bin 32 TL’ye yükseldi. Hayat pahalılığı karşısında maaşlar erirken, vatandaşta da kötümserlik artıyor. İstanbul Ekonomi Araştırma’nın mayıs ayı raporuna göre de katılımcıların yüzde 71’i ekonomide gidişatın kötü olduğu yorumunu yaptı. Hayat pahalılığından yakınan katılımcıların yüzde 53’ü de ekonominin 1 yıl sonra daha kötü veya çok daha kötü olacağını düşünüyor.

En muzdarip olanlar kadınlar

Araştırmaya katılanların geçinme durumlarında “gelirim giderimi karşılamadı” diyenler yüzde 60’ları buldu. Bu konuda en muzdarip olanlar ise kadınlar. “Gelirim giderimi karşılamadı” cevabını verenlerin oranının en yüksek olduğu grup yüzde 66 ile işsizler olurken, bu oranı yüzde 64 ile yevmiyeli çalışanlar takip etti. Yaklaşık her 3 emekli, çalışmayıp iş aramayan ve devlet memuru katılımcıdan 1’i “Geçtiğimiz ay gelirim giderimi ucu ucuna karşıladı” yanıtını verdi.

Milli geliri hissetmiyoruz

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Baş ekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara da milli gelirdeki artışı vatandaşların neden hissetmediğini anlattı. Kara, “16 bin dolarlık milli geliri olan bir ülkeye benzemiyoruz. Çünkü bunun yüzde 20’si bir kere döviz kurundan geliyor. 16 bin dolardan 3 bin doları çıkarın. İkincisi de gelir dağılımı konusu yani o nasıl paylaşılıyor? Orada da ciddi bozulma oldu. O yüzden hissedemiyoruz” dedi.

Ekonomide kötümser bekleyiş giderek artıyor

Vatandaş umudunu kesti. İstanbul Ekonomi Araştırma ve Danışmanlık tarafından hazırlanan aylık Türkiye Raporu’nda katılımcıların yüzde 71’i mayıs ayında ekonominin güncel gidişatının “çok kötü” olduğu yorumunu yaptı. Ekonominin kötüye gittiğini düşünenlerin yüzde 57’si 35-54 yaş, yüzde 68’i ise gençler oldu.

İstanbul Ekonomi Araştırma mayıs ayı raporuna göre, Türkiye'de ekonomiye dair kötümserlik artarken, katılımcıların büyük çoğunluğu ekonomiyi “kötü” olarak tanımlıyor. Geçim sıkıntısı çeken grupların başında işsizler ve yevmiyeli çalışanlar geliyor. İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre de İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,74 arttı. (İPA) verilerine göre, nisan ayında dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 90 bin 32 TL’ye yükseldi.

İstanbul Ekonomi Araştırma ve Danışmanlık tarafından hazırlanan aylık Türkiye Raporu’nda ekonominin iyi olduğunu düşünenler azalırken, kötü olduğunu düşünenlerin arttığı görüldü. Geçen aya göre ekonomiye yönelik olumsuz değerlendirmelerde 2 puanlık bir artış yaşanırken, katılımcıların yüzde 71’i mayıs ayında ekonominin güncel gidişatının “çok kötü/ kötü” olduğu yorumunu yaptı. “Ne iyi ne kötü” diyenler yüzde 16’da sabit kalırken, katılımcıların yüzde 13’ü ekonominin iyi/çok iyi olduğunu düşünüyor. Ekonomi değerlendirmesinde yaş gruplarına bakıldığında, 35-54 yaş aralığındaki katılımcıların ekonomiye dair olumsuz değerlendirmede bulunma oranı yüzde 57 olurken, aynı oran gençlerde yüzde 68 oldu. 55 yaş ve üzeri katılımcılarda ise yüzde 64 oldu. Ekonomi değerlendirmesinde eğitim seviyesine göre yanıtlara bakıldığında en büyük değişim ilköğretim ve altı eğitim düzeyinde yaşandı. Mayıs 2023’te ilköğretim ve altı eğitim düzeyindeki katılımcılar arasında ekonominin güncel durumunu “Çok kötü/Kötü” olduğunu ifade edenlerin toplamı %54 olurken, Mayıs 2025’te bu oran yüzde 69’a yükseldi. Geçtiğimiz aya göre ilköğretim ve altı eğitim seviyesi ile yüksekokul ve üzeri eğitim seviyesinde olumsuz değerlendirmelerin oranı artarken lise seviyesinde düşüş yaşandı. Katılımcıların yarısından fazlası ekonominin geleceği konusunda karamsar göründü. Ekonominin geleceğine karamsar yaklaşanların oranı mart ayından bu yana 4 puan arttı. Katılımcıların %53’ü ekonominin 1 yıl sonra daha kötü veya çok daha kötü olacağını düşünüyor. Katılımcıların%26’sı ekonomik gidişatın değişmeyeceğini düşünürken %21’i ise iyileşme yaşanacağını ifade ediyor. Enflasyon beklentilerinin gerilediği görüldü. Katılımcılar gelecek yıl enflasyonun yüzde 61 seviyelerinde olacağını öngördü. Katılımcıların geçinme durumlarında “gelirim giderimi karşılamadı” diyenler çoğunlukta olurken, kadın katılımcılar erkeklerden daha çok bu yanıta yöneldi. 25-34 yaş grubu haricindeki tüm yaş gruplarında katılımcıların yarısından fazlası gelirinin giderlerini karşılamadığı yanıtını verdi. Bu yanıtı verenlerin en yüksek olduğu grup ise yüzde 54 ile 45-54 yaş aralığındakiler oldu.

“Gelirim giderimi karşılamadı” yanıtını verenlerin oranının en yüksek olduğu grup %66 ile işsizler olurken, bu oranı %64 ile yevmiyeli çalışanlar takip etti. Yaklaşık her 3 emekli, çalışmayıp iş aramayan ve devlet memuru katılımcıdan 1’i “Geçtiğimiz ay gelirim giderimi ucu ucuna karşıladı” yanıtını verdi. “Geçtiğimiz ay gelirim giderlerimi fazlasıyla karşıladı” yanıtını verenlerin en yüksek olduğu istihdam grubu ise %17 ile devlet memurları oldu. (Ekonomi Servisi)

Prof. Dr. Kara: 16 bin dolarlık milli geliri halk hissetmiyor

Prof. Dr. Hakan Kara, Türkiye’nin kişi başına milli gelirinin 16 bin dolara yükselmesine rağmen vatandaşların bunu neden hissedemediğini anlattı. Döviz kurlarındaki artış ve gelir dağılımındaki bozulmanın, temel neden olduğunu vurguladı.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Baş ekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, milli gelirdeki artışı vatandaşların neden hissetmediğini anlattı. Kara, katıldığı bir oturumda, 16 bin dolar seviyesinde olan Türkiye’nin kişi başına düşen milli gelirinin vatandaş tarafından hissedilmemesinin ilk nedenini döviz kurlarına bağlarken, ikinci nedenin de gelir dağılımındaki bozukluk olduğunu belirtti. Kara, yurt dışından bir ekonomistle yaptığı konuşmayı şu şekilde anlattı: 16 bin dolarlık milli geliri olan bir ülkeye benzemediğimiz söylendi. Çünkü bunun yüzde 20’si bir kere döviz kurundan geliyor. 16 bin dolardan 3 bin doları çıkarın. İkincisi de gelir dağılımı konusu yani o nasıl paylaşılıyor? Orada da ciddi bozulma oldu. O yüzden hissedemiyoruz. Temel olarak ben de sosyal medyada paylaştığım zaman hep benzer eleştiriler geliyor. Diyorlar ki “niye biz hissetmiyoruz?”