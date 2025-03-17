Yeniçağ Gazetesi: Millet iftara misafir çağırmaktan korkuyor

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VATANDAŞIN YÜZDE 70’İ İFTARDA EVE KAPANDI

Yüksek enflasyonun vatandaşı gıdaya ulaşamaz noktaya getirince, iftar sofraları da yangın yerine dönüştü. İstanbul'da iftar sofrası kurmanın maliyetinin yüzde 46 artmasını fırsat bilen lokantalar, iftar fiyatlarını kişi başı 3 bin liraya kadar yükseltince, halkın yüzde 70'i porsiyonları küçülterek eve kapandı.

30 günlük Ramazan Ayı'nın yarısını geride bırakan vatandaş, iftar sofrası maliyetinin geçin yıla göre yüzde 46 artması nedeniyle, iftara misafir çağıramadığı gibi, porsiyonları da küçülterek eve kapandı.

Lokantaların gıda enflasyonunu bahane ederek kişi başı iftar fiyatım 3 bin liraya kadar çıkarması nedeniyle halkın yüzde 70'i dışarı çıkamaz noktaya geldi. İstanbul'da iftar sofrasının maliyeti geçen yıla göre yüz de 46 artınca dışarıda iftar yapamayanların oram %70'e yaklaştı. İPA verilerine göre temel ürünlerin maliyeti 10 bin lirayı aştı. İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Ramazan ayı temel mutfak harcaması araştırmasının sonuçlarına göre İstanbul'da temel ürün gruplarında, 2024 Ramazan Ayı'nda mutfak harcamaları 7 bin 249 lira tutarken, bu maliyet 2025 Ramazan ayında 10 bin 565 liraya yükseldi. Yılık artış yüzde 45,75'i buldu. Mercimekte yüzde 51,61, karımızı ette yüzde 55,10'luk fiyat artışı kaydedildi. Ayçiçek yağındaki artış yüzde 62,28 olarak ölçüldü. En yüksek maliyet farkı yüzde 121,79 ile kahvede gerçekleşti, en düşük farksa yüzde 9,75 ile salçada

kaydedildi İPA'nın İstanbul Barometresi'nin mart ayı sonuçlarına göre de vatandaşların yüzde 49,7'si, zor geçindiklerini belirtirken, yüzde 31,5'i ocak ayında borçlanmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Araştırma, İstanbulluların yüzde 55,9'unun kredi kartı borcunu tam olarak ödeyemediğini ortaya koydu. Areda Piar'ın Rama-zan araştırmasına göre, dışarıda iftar yapmayanların oram %70'e yaklaştı. Restoranlar ise yüksek fiyatlar nedeniyle fırsatçılıkla eleştiriliyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte iftar alışkanlıklarında da değişimler yaşanıyor. Areda Piar'ın gerçekleştirdiği araştırma, Türkiye'de vatandaşların dışarıda iftar yapma oranlarım, tercih ettikleri mekanları ve iftar menüleri hakkındaki düşüncelerini ortaya koydu. Sonuçlar, artan fiyatların iftar tercihleri üzerinde önemli bir etkisi olduğunu gösteriyor. Ramazan boyunca dışarıda iftar yapma oranları oldukça düşük.

Araştırma sonuçlarına göre, vatandaşların %45,8'i iftarlarını tamamen evde yapmayı tercih ediyor. %37,5'lik bir kesim ise yalnızca özel günlerde, arkadaş veya akraba buluşmalarında kafe ve restoranlara gidiyor. Ramazan boyunca dışarıda iftar yapma oranları oldukça düşük seviyede kalıyor: %14,2 yalnızca iki veya üç kez iftarını dışarıda yaparken, %1,7'lik bir grup hafta-da birkaç kez restoran veya kafeleri tercih ediyor. Dışarıda iftar yapanlar en çok orta segment restoranları tercih ediyor. Araştırma sonuçlarına göre: Yüzde 67,8 orta segment restoranları seçiyor. Yüzde 17,8 belediye sosyal tesislerini tercih ediyor.

Yüzde 14,4 ise lüks restoranları tercih ediyor. Araştırmaya göre, yüzde 68'lik kesim fiyatların artışı nedeniyle dışarıda iftar yapmayı düşünmüyor Yüzde 20,6 önceki yıllara kıyasla daha az dışarıda iftar yaptığı m belirtiyor. Yüzde 52,5, kişi başı 500 TL ve altı menüleri tercih ediyor. Yüzde 30,7, kişi başı 500-1000 TL arası menüleri seçiyor. Yüzde 10,3, 1000-1500 TL arası iftar menülerine yöneliyor.