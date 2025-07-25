Yeniçağ Gazetesi: Millet sofrasını borçla kuruyor

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MİLLET SOFRASINI BORÇLA KURUYOR

Maaşıyla gıdasını karşılayamayan vatandaş, tenceresini kredi kartına yüklenerek kaynattı. Kartlı gıda harcamaları bir yılda yüzde 133 artış gösterirken, 755 bin 160 kişi borcunu ödeyemedi.

OLAN DAR GELİRLİYE OLUYOR

Ekonomik kriz vatandaşı derinden sarsıyor. Kredi kartları üzerinden vatandaşın durumun değerlendiren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Sadece 6 ayda çeşitli gıda harcamaları yüzde 32,7, market harcamaları yüzde 32,6, yemek harcamaları ise yüzde 44,5 oranında artış gösterdi. Toplam kredi kartı harcamalarında ise yüzde 24,5'lik artış yaşandı. Bu oranlar, enflasyonun ne denli vatandaşın yaşamında etkili olduğunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

MECBURİYET HALİNE GELDİ

Aralık 2023'ten Temmuz 2025e kadar olan 1,5 yıllık dönemdeki değişimlere de dikkat çeken Gürer, "Toplam kredi kartı harcamaları yüzde 79,1 arttı. Çeşitli gıda harcamalarında yüzde 103 artış yaşandı. Market harcamaları yüzde 111, yemek harcamaları ise yüzde 133 oranında arttı. Bu artışlar vatandaşın kredi kartına mecbur hale geldiğini de gösteriyor. Üstelik 2025 yılının Mayıs ayında 192 bin kişi ilk defa kredi kartı, 118 bin kişi ise ilk kez tüketici kredisi kullandı" dedi.

AÇLIĞI BASTIRARAK YAŞAM

Gürer, şunları söyledi: 2024 Mayıs ayında kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı 531 bin 31'di. 2025 Mayıs ayında bu sayı 755 bin 160 kişiye çıktı. Kredi kartı borcu da 96 milyar 468 milyon TL'ye yükseldi. Ülkemizde derin yoksulluk yaşayan sayısı artıyor. Açlık sınırının altında geliri olan milyonlar var. Enflasyon mutfakta, markette hissedilmektedir. Tencerede yemek borçla pişiyor, sofralar borçla kuruluyor. Vatandaş sağlıklı beslenme değil, açlığını bastırarak yaşamına devam etmektedir.