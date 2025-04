Yeniçağ Gazetesi: Millete zehirli meyve ve sebze yediriliyor

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

MARKETLERDE PAZARLARDA ZEHİRLİ ÜRÜN ALARMI

Türkiye'de marketlerde pazarlarda satılan pestisitli tarım ürünleriyle göz göre göre zehirleniyoruz. Green Pace'in yaptırdığı son araştırma piyasanın zehir saçan ürünlerle dolu olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmada İstanbul'da beş zincir marketin mağazalarından ve farklı semt pazarlarından alınan 155 aynı örneğin %61'inde birden fazla pestisit kalıntısı, %43'ünde ise en az bir PFAS'li pestisit kalıntısı tespit edildi.

Türk halkı göz göre göre zehirleniyor. Pestisit kalıntılı ürünler market ve pazarlarda satılıyor.2024 yılında Türkiye, Avrupa Birliği'nin gıda güvenliği kontrol siste-mi olan Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) üzerinden en çok bildirim alan ülke oldu. 2024 yılında pestisit kalıntıları ve aflatoksin seviyesindeki fazlalıklar gibi nedenlerle pek çok ihracat ürünü sınır kontrolünden geri döndü. 2023 yılında da Türkiye RASFF'tan en çok bildirim alan ülke olmuştu. 2023' te yapılan 4777 bildirimin 361'i Türkiye'nin ürünlerine gelmişti.2025'in ilk iki ayında da başta kuru incir, fıstık, limon asma ve susam pestisit kalıntısı bulunması nedeniyle Avrupa kapısından geri döndü. Peki bu ürünler iç piyasaya mı veriliyor?. Bu soru günlerce tartışılır. Tarım Bakanlığı piyasada araştırma yapmadan "Avrupa kapısından dönen tarım ürünleri imha ediliyor iç piyasaya verilmiyor "dese de bunun tam tersi olduğunu Green Pace'in yaptığı son araştırma ortaya çıkardı. Green Pace'in dün yayımlanan Türkiye'de pestisit kalın-tı analiz sonuçlarını da içeren "Pestisitler ve Çocuklar" raporuna göre, analiz edilen her 3 gıdadan 1'inde mevzuata uygunsuzluk tespit edildi. Araştırmada İstanbul'da beş zincir marketin mağazalarından ve farkı semt pazarlarından alınan 14 tür sebze ve meyveye ait 155 ayrı örnek, uluslararası akredite bir laboratuvarda incelendi. Analiz sonucuna göre örneklerin %61'inde birden fazla pestisit kalıntısı, %43'ünde ise en az bir PFAS'li pestisit kalıntısı tespit edildi. Analiz edilen ürünlerin %31,6'sında ise hormonal sistem bozucu, nörolojik gelişim etkileyici ve kanserojen olduğu bilinen pestisitlere rastlandı.

Green Pace'in "Zehir Etme" kampanyası kapsamında yaptırdığı analizler gıda mühendisi Dr. Bülent Şık tarafından "Pestisitler ve Çocuklar-Çoklu Kalıntı, PFAS ve Gelişimsel Toksisite" başlıklı raporda değerlendirildi. Raporda, pestisitlerin özellikle çocuk sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri vurgulanırken, pestisit kullanımını azaltıp ortadan kaldıracak yöntemlerin yaygınlaştırılması talep edildi.

Raporda yer verilen araştırmalar, çocukların pestisitlere yetişkinlere kıyasla çok daha hassas olduğunu ve gelişim süreçlerinde ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabileceklerini gösteriyor. Çocukların bağışıklık, sinir ve hormonal sistemlerinin gelişim aşamasında olması ne-deniyle pestisitlerin etkileri yetişkinlere kıyasla daha zarar verici ve kalıcı olabiliyor. Bilimsel çalışmalar, kritik nörogelişimsel dönemde pestisitlere maruz kalmanın, nörogelişimsel bozukluklar da dahil olmak üzere birçok hastalığa yatkınlığı artırdığını gösteriyor. Raporda şöyle denildi: Araştırmalar, birden fazla pestisite aynı anda maruz kalmanın, tek bir pestisite maruz kal maya kıyasla daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini gösteriyor. Limit aşımı bir yana, mevzuata uygun düşük seviyelerde pestisit maruziyetinin bile çocukların nörolojik ve davranışsal gelişimini etkileyebileceği kanıtlanmış durumda. Tüm bu çarpıcı veriler, yaptığımız pestisit analizleriyle birlikte değerlendirildiğinde, pestisit kalıntılarının Türkiye'deki çocukların sağlığına dair ciddi bir risk oluşturduğu görülüyor. Son analizimiz pestisit kullanımına dair anlık bir tablo ortaya koyuyor. Bu tablo endişe verici olmakla birlikte çözüme dair adım atmak için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. İlk adım olarak, genel durumu görebilmek adına Tarım ve Orman Bakanlığı pestisit analiz sonuçlarını açıklamalı."