Yeniçağ Gazetesi: Milleti eğitim ücretleri ve gıda fiyatları vurdu

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

MİLLETİ EĞİTİM ÜCRETLERİ VE GIDA FİYATLARI VURDU!

Enflasyonu düşük göstermekle meşhur TÜİK, bir ayda üniversite ücretlerine yüzde 61,67, yumurtaya balığa yüzde 19'a aşan zam geldiğini, temel gıda ürünlerinde ortalama artışın yüzde 4,62 olduğunu duyurdu.

AYLIK ORANDA MAKAS KAPANDI

Enflasyon Eylül ayı ile birlikte çıkış yaptı. TÜİK, aylık tüketici enflasyonun beklentilerin üzerinde yüzde 3,23, yıllık enflasyon ise yüzde 33,29 olduğunu açıkladı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise eylülde enflasyonun ayık bazda yüzde 3,79, yıl lik bazda yüzde 63,23 olarak gerçekleştiğini duyurdu. İlk defa aylık bazda ENAG'la TÜİK arasındaki makas kapandı, ama yıllık bazda uçurum sürüyor. İTO da Istanbul'da enflasyonu aylık hazda yüzde 3,19, yıllık bazda ise yüzde 40,75 olarak hesaplamıştı.

KONUTTA ARTIŞ YÜZDE 51,36

Memur ve emekli maaşlarını açıkladığı rakamlarla belirleyen TÜİK'e göre aylık bazda zam şampiyonu üniversite eğitimi oldu. Üniversite ücretleri eylülde yüzde 61,67 oranında artış gösterdi. Bunu da yüzde 36,62 ile öğrenci yurtlarını da içine alan diğer konaklama hizmetleri izledi. Yumurta fiyatlarının yüzde 19,84 ile uçtuğu eylül ayında, gıdada ortalama enflasyon yüzde 4,62 olarak kendisini gösterdi. TÜİK'e göre yıllık artışın en yüksek olduğu ana grupta ise yüzde 51,36 ile konut yer aldı.

VATANDAŞ ADETA BİÇİLİYOR

Ekonomistler durumun kötü olduğunu belirtti. Prof. Emre Alkin, düşük enflasyon beklentilerinin gerçeklerle örtüşmediğini vurgulayarak, "Gerçeklerle değil, modellerle yaşamaya devam etsinler" dedi. Ekonomist Güldem Atabay da "Enflasyonda patinaj dönemi başladı" ifadelerini kullandı. İktisatçı Mustafa Sönmez. "Gıda ve konut fiyatlarımdaki artışa teslim bir iktidar var" açıklaması yaptı. Prof. Dr. Hakan Kara da vatandaşın enflasyon karşısında testere gibi biçildiğini söyledi